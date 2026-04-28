Mercadante desmonta fake news de Flávio Bolsonaro sobre apoio de Lula ao agro

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, reagiu às críticas feitas pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o parlamentar demonstra desconhecimento sobre os resultados recentes do setor agropecuário e do financiamento público, relata Daniela Lima, do UOL.

A declaração foi dada em resposta a falas de Flávio durante a Agrishow na segunda-feira (27), quando o senador disse que Lula trata o agronegócio como "lixo" e "vilão" do país.

Mercadante contestou diretamente as críticas e destacou o volume de crédito liberado pelo banco ao setor. Segundo ele, Flávio Bolsonaro “mostra completo desconhecimento do que foi feito e entregue para o setor nos últimos três anos. Só no BNDES, aprovamos, desde 2023, R$ 160,8 bilhões em crédito para o setor, atendendo 93% dos municípios. O montante é 65,3% superior ao aprovado nos quatro anos do governo Bolsonaro (R$ 97,3 bilhões)”.

O presidente do BNDES também ressaltou que a gestão atual está disposta a comparar resultados com governos anteriores em diversas áreas. “Estamos prontos para comparar tudo o que Lula e os nossos governos fizeram com o que foi feito pela gestão anterior, em qualquer área, como no próprio BNDES, que teve o segundo melhor resultado do sistema financeiro, a menor inadimplência e, neste governo, tornou-se e permanece sendo a instituição pública mais transparente da República".

Mercadante ainda citou avanços na política econômica e no comércio exterior, incluindo a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Segundo ele, o pacto foi aprovado após mais de duas décadas de negociações e deve reduzir tarifas para produtos do agronegócio brasileiro.

O desempenho do setor também foi mencionado como evidência. Em 2025, o agronegócio brasileiro registrou exportações de US$ 169,2 bilhões, o maior valor da série histórica, representando 48,5% de tudo o que o país exportou naquele ano.

Outro ponto destacado foi o volume de investimentos direcionados à agroindústria. Do total aprovado pelo BNDES, R$ 19 bilhões foram destinados ao fortalecimento da capacidade produtiva, incluindo expansão de biocombustíveis, armazenagem agrícola e incentivo à pesquisa e inovação. No governo anterior, esse tipo de investimento somou R$ 11,7 bilhões.

As críticas de Flávio Bolsonaro ocorreram durante sua participação na Agrishow, evento voltado ao agronegócio, onde foi recebido com manifestações de apoio. Ao discursar, o senador afirmou: “A partir de 2027, vocês não vão mais ouvir falar de Lula, porque ele vai ficar irrelevante”.