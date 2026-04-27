Banco do Brasil projeta R$ 3 bilhões em crédito na Agrishow

247 - O Banco do Brasil projeta alcançar R$ 3 bilhões em propostas de financiamento durante a 31ª edição da Agrishow, realizada entre domingo (26) e sexta-feira (1º), em Ribeirão Preto (SP). A estimativa abrange operações voltadas a diferentes perfis de produtores rurais, com foco na ampliação de investimentos no setor agropecuário.

A estratégia da instituição contempla o financiamento de máquinas, armazenagem, irrigação e tecnologia, atendendo desde a agricultura familiar até médios e grandes produtores. A iniciativa busca impulsionar a modernização do campo e ampliar a capacidade produtiva, em um dos principais eventos do agronegócio da América Latina.

Entre as linhas de crédito disponibilizadas estão o Moderfrota, o Pronamp Investimento e o Pronaf Mais Alimentos, voltadas à aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Para projetos de armazenagem, o banco oferece o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), com foco na melhoria da infraestrutura logística do setor.

No segmento de inovação, destacam-se as linhas Inovagro e RenovAgro, direcionadas ao financiamento de tecnologias, adoção de práticas sustentáveis, plantio direto e recuperação de pastagens. As medidas reforçam a busca por maior eficiência produtiva aliada à sustentabilidade.

Para o custeio da safra 2026/2027, o Banco do Brasil disponibiliza taxas alinhadas ao Plano Safra. As condições partem de 8% ao ano para médios produtores e de 11% ao ano para a agricultura empresarial, enquanto a agricultura familiar conta com taxas específicas dentro do programa governamental.

A atuação na Agrishow reforça o posicionamento do banco no crédito rural, ampliando o acesso a recursos e estimulando investimentos estratégicos no agronegócio brasileiro.