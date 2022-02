Paridade de gênero e presença jovem tornou-se regra em governos de centro-esquerda. Como será com Lula?

Apoie o 247

ICL

Por Mauro Lopes

Há uma tendência que está se tornando uma regra: os governos de esquerda e/ou centro esquerda estão adotando a paridade de gênero em seu primeiro escalão. Além disso, a presença de jovens tem se ampliado mais e mais nestes governos. A amplitude étnico-racial ainda aparece de maneira tímida e está, obviamente, pautada pela situação particular de cada país.

Os governos da Espanha, Alemanha e o futuro governo chileno pautam este tema para toda esquerda e centro-esquerda global -a questão está aí, posta à mesa, para o esperado terceiro governo Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso da Espanha e Chile, as mulheres são maioria.

O primeiro-ministro espanhol , Pedro Sánchez, anunciou em julho passado um remanejamento no ministério de seu governo de coalizão do PSOE e Podemos e apresentou uma equipe mais jovem e mais feminina . Com as mudanças, a idade média do governo passou de 55 anos para 50. Além disso, anunciou Sanchez, a maioria feminina ampliou-se: "Antes, tínhamos 54% de mulheres e agora 63%, o que mais uma vez torna o nosso país uma referência em termos de paridade".

Dois dias antes de tomar posse, em 8 de dezembro, o chanceler federal alemão (cargo equivalente ao de primeiro-ministro), o social-democrata Olaf Scholz anunciou um governo de paridade de gênero : o ministério é composto por seis homens e seis mulheres. É também o governo mais jovem da história no país, com idade média de 50,4 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Chile, onde Gabriel Boric assumirá a Presidência em 11 de março, ele anunciou seu ministério em 21 de janeiro composto por 14 mulheres e dez homens . Será um governo jovem liderado por um jovem de 35 anos -a idade média do ministério será de 40 anos.

E o Brasil? Como será o esperado terceiro governo Lula? Em outro contexto, os dois primeiros governos de Lula foram compostos por esmagadora maioria de homens brancos. O cenário mudou.

O caso brasileiro tem uma particularidade em relação aos outros três países: aqui, a questão racial é um imperativo. As duas grandes maiorias do país são as mulheres (52%) e as pessoas negras (56%) e ambas são historicamente silenciadas e mantidas à margem dos centros de poder -o machismo, a misoginia, o patriarcalismo e a cultura do estupro foram as principais linhas de ação e narrativa no golpe contra a única mulher a chegar à Presidência. Quanto às pessoas negras, o silenciamento é ainda pior e o formato da opressão é expressão da vigência das relações pautadas pela escravidão de mais de 300 anos, num país de apenas 520 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A história e a organização do PT de Lula podem indicar o rumo para solucionar a questão no governo. O PT estabeleceu ao longo dos anos uma cultura de paridade de gênero e abertura crescente aos jovens e às pessoas negras em suas instâncias internas.

Já em 1991, o partido aprovou que mulheres deveriam ocupar no mínimo 30% dos cargos de direção e representação nos fóruns internos. Hoje, o mínimo é 50%. O Estatuto do PT , atualizado em 2017, é tímido em relação a jovens e pessoas negras e determina no inciso V do artigo 22: “na composição final das instâncias de direção, 20% de seus membros deverão ter menos de 30 anos de idade, e deverá, ainda, ser cumprido critério étnico racial a ser definido pelo Diretório Nacional, observada a composição populacional de filiados e filiadas ao Partido e tomando como referência a participação mínima de 20% nas direções partidárias”. Mas é um começo.

O Estatuto aponta o caminho para o(s) governo(s) do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cientista político Mathias Alencastro é otimista : “Haverá uma renovação estrutural. A esquerda está num ciclo novo. Creio que teremos um governo com o rosto diferente do que foram os primeiros governos do PT e raça e gênero pautarão o ministério. A composição anunciada por Boric para seu governo será uma inspiração para Lula, que tem uma ligação forte com os jovens, com a agenda feminista e o movimento negro”.

Há os que argumentam que será um governo de aliança e que o PT não poderia impor aos demais partidos exigências de paridade de gênero e cotas mínimas para pessoas negras e jovens. Bem, os governos espanhol, alemão e chileno são governos de aliança e, no caso de Scholz, com presença explícita da direita. Mesmo assim, os três apresentaram governos de maioria ou paridade feminina e de renovação geracional.

Mesmo que o argumento da aliança como impeditivo se imponha, o PT e os partidos de esquerda e centro-esquerda no governo deveriam assumir compromisso público com a paridade de gênero e raça (ou pelo menos com uma quota mínima no caso de pessoas negras e indígenas) e renovação geracional.

Seria uma decepção o governo do PT não se alinhar com o que está se tornando regra para os governos de esquerda e centro-esquerda contemporâneos.

Estou otimista, como Alencastro. Ao longo dos próximos meses, o tema se imporá.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.