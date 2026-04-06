Payroll forte nos EUA e choque do petróleo elevam a pressão inflacionária e limitam cortes de juros

O principal destaque do cenário internacional segue sendo a força inesperada do mercado de trabalho americano. O dado de payroll divulgado na sexta-feira mostrou a criação de 178 mil vagas, bem acima das expectativas do mercado, que giravam entre 60 mil e 70 mil. Trata-se de uma surpresa estatística relevante, algo próximo de dois desvios-padrão acima do esperado, indicando um dinamismo muito maior da economia dos Estados Unidos do que se imaginava.

O resultado contrasta com o indicador ADP Employment Report divulgado anteriormente, que havia apontado a criação de apenas 60 mil vagas. Essa divergência reforça a leitura de que o mercado de trabalho americano permanece resiliente e aquecido, mesmo diante de um ambiente global mais incerto.

Do ponto de vista da política monetária, o impacto é direto. Um mercado de trabalho mais forte reduz o espaço para cortes de juros por parte do Federal Reserve, especialmente em um contexto já pressionado por choques inflacionários vindos do petróleo. A combinação de atividade robusta com inflação elevada tende a manter a postura cautelosa da autoridade monetária.

Apesar de positivo para os trabalhadores, o aquecimento do mercado de trabalho traz preocupações inflacionárias. Salários mais altos e demanda aquecida podem dificultar o processo de convergência da inflação para a meta, prolongando o ciclo de juros elevados.

A semana será particularmente relevante para calibrar essas expectativas. Nos Estados Unidos, a divulgação do índice de inflação Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) e uma nova leitura do PIB devem fornecer sinais importantes sobre a trajetória da economia e as próximas decisões do Fed.

No cenário geopolítico, o conflito no Oriente Médio segue como um fator de risco relevante. A situação permanece instável, sem uma solução clara no horizonte, mantendo o preço do petróleo em patamares elevados. O barril do Brent continua ao redor de US$ 108, pressionando cadeias produtivas e expectativas inflacionárias globalmente.

No Brasil, os efeitos desse choque já começam a se materializar. A defasagem nos preços dos combustíveis é significativa: estimativas apontam para cerca de 70% no diesel e aproximadamente 50% na gasolina. Caso a Petrobras realize ajustes para alinhar os preços domésticos ao mercado internacional, o impacto inflacionário tende a ser expressivo.

Esse cenário complica a atuação do Banco Central do Brasil. A perspectiva de cortes de juros se torna mais limitada, com a possibilidade de reduções graduais da taxa Selic, em torno de 0,25 ponto percentual por reunião, e um piso próximo de 14% ao ano, mesmo em um cenário relativamente otimista.

A semana também será decisiva no Brasil, com a divulgação do IPCA de março. O dado funcionará como um importante termômetro para avaliar a disseminação das pressões inflacionárias na economia doméstica.

As expectativas já começam a se deteriorar. Segundo o Relatório Focus, a projeção de inflação para 2026 subiu rapidamente, passando de cerca de 3,90% semanas atrás para níveis próximos de 4,36% e, mais recentemente, se aproximando de 4,50%. Para 2027, as estimativas permanecem mais ancoradas, em torno de 3,85%.

O mercado também revisa para cima as expectativas de juros. A projeção para a Selic ao final deste ano já gira em torno de 12,50%, enquanto a curva de juros aponta para níveis próximos de 14%, evidenciando uma discrepância entre as expectativas do mercado e as projeções oficiais.

O pano de fundo é claro: o ano de 2026, que antes era visto como um período de alívio monetário, passa a ser marcado, ao menos em sua primeira metade, por um choque de petróleo e pela disseminação de pressões inflacionárias. Isso tende a limitar o espaço para cortes de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Caso haja uma reversão no cenário geopolítico, com queda do preço do petróleo abaixo de US$ 100 e redução das tensões no Oriente Médio, o segundo semestre pode trazer algum alívio. No entanto, para o curto prazo, o quadro já parece bem definido: inflação pressionada, juros elevados e pouca margem de manobra para os bancos centrais.