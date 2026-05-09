Pecém (CE), o Nordeste brasileiro e a guerra mundial dos fluxos e rotas

A corrida mundial pelo hidrogênio verde está redesenhando rotas marítimas, cadeias industriais, corredores energéticos e zonas estratégicas de influência. No centro dessa transformação silenciosa, o Pecém emerge como uma peça-chave da reorganização global dos fluxos econômicos do século XXI. O que está em disputa no litoral cearense não é apenas um novo mercado energético, mas o lugar que o Brasil ocupará na nova divisão internacional do poder. Entre portos europeus, capital transnacional, segurança energética, guerra comercial e infraestrutura logística, o Nordeste brasileiro entra no coração de uma batalha geopolítica que poderá definir se o país se tornará potência soberana da transição energética ou periferia verde da reorganização industrial do capitalismo global.

O porto onde a guerra dos fluxos se torna visível

O que está acontecendo no Pecém já não pode ser explicado pela lógica tradicional do desenvolvimento regional. O complexo portuário cearense deixou de ser apenas uma infraestrutura estratégica do Nordeste para se transformar em um ponto de condensação da nova reorganização econômica global. O litoral do Ceará começa a ocupar posição dentro de uma disputa internacional por energia, logística, corredores marítimos e controle dos novos fluxos estratégicos do século XXI.

A corrida mundial pelo hidrogênio verde acelerou esse processo, mas interpretá-lo apenas como oportunidade de mercado significa reduzir uma transformação histórica a uma leitura financeira estreita. O que emerge no Pecém é a incorporação do Nordeste brasileiro a uma nova arquitetura internacional de circulação energética construída em meio à crise das antigas cadeias da globalização, à guerra energética desencadeada após o conflito na Ucrânia e à disputa crescente entre Estados Unidos, China e União Europeia pelo controle das infraestruturas da nova economia global.

O século XX foi organizado pelo petróleo, pelos estreitos marítimos e pelas grandes rotas fósseis. O século XXI começa a reorganizar essa lógica sobre novas bases. Hidrogênio verde, minerais críticos, transmissão elétrica, corredores logísticos, cabos submarinos e infraestrutura energética passam a integrar o centro da nova guerra econômica global. A disputa já não ocorre apenas sobre mercadorias. Ela avança sobre a capacidade de organizar circulação, energia e estabilidade industrial em um mundo cada vez mais fragmentado.

É exatamente nesse contexto que o Pecém ganha importância estratégica. O memorando firmado entre os portos do Pecém, Rotterdam e Duisport revela a dimensão geopolítica do processo em curso. Rotterdam funciona como um dos principais hubs energéticos e logísticos da Europa. Duisport conecta diretamente os fluxos industriais ao coração produtivo alemão. Quando esses atores passam a integrar estruturalmente o litoral cearense aos futuros corredores atlânticos de energia verde, o que começa a surgir não é apenas uma rota comercial. É uma nova infraestrutura internacional de circulação energética.

A lógica europeia é objetiva. A crise com a Rússia mostrou ao continente que dependência energética significa vulnerabilidade estratégica. A descarbonização industrial deixou de ser apenas agenda climática e passou a integrar a própria segurança econômica europeia. O problema é que a Europa não possui capacidade territorial e energética suficiente para sustentar internamente toda a futura demanda de sua indústria descarbonizada. Isso empurra o continente para uma busca global por fornecedores estáveis de energia renovável em larga escala.

O Nordeste brasileiro entra exatamente nesse ponto da reorganização mundial dos fluxos. Capacidade eólica, insolação, posição atlântica privilegiada e infraestrutura portuária transformam a região em território estratégico da nova economia verde global. Mas essa integração carrega uma contradição histórica conhecida. O Brasil já foi incorporado diversas vezes às grandes reorganizações do capitalismo mundial como fornecedor de recursos estratégicos enquanto tecnologia, financiamento e capacidade industrial permaneciam concentrados nos centros econômicos globais.

A questão que começa a emergir no Pecém é se a transição energética repetirá essa lógica em linguagem climática. Porque o que está em disputa no litoral cearense não é apenas exportação de hidrogênio verde. É o controle das etapas superiores da nova cadeia energética global.

O Pecém revela exatamente isso. A transição energética não está eliminando a disputa material pelo poder global. Está reorganizando seus fluxos, suas rotas e sua infraestrutura sobre novas bases. E o Nordeste brasileiro entrou definitivamente nesse tabuleiro.

A transição energética entrou na guerra econômica global

A transição energética deixou de ser apenas uma agenda ambiental. Ela se transformou em uma das principais frentes da nova guerra econômica global. O que está em disputa já não é apenas redução de carbono, mas controle sobre infraestrutura, energia, logística, tecnologia e capacidade industrial em um mundo cada vez mais fragmentado.

O século XX organizou o poder internacional em torno do petróleo. Oleodutos, estreitos marítimos, rotas de abastecimento e reservas energéticas moldaram guerras, alianças e disputas geopolíticas durante décadas. O que ocorre agora não representa o desaparecimento dessa lógica, mas sua reorganização material. O centro da disputa começa a se deslocar para hidrogênio verde, minerais críticos, baterias, transmissão elétrica, semicondutores, data centers e corredores logísticos capazes de sustentar a nova infraestrutura energética da economia digital.

Pandemia, guerra na Ucrânia e disputa sino-americana aceleraram esse processo. As grandes potências perceberam que dependência excessiva de cadeias externas pode rapidamente se transformar em vulnerabilidade econômica e geopolítica. Estados Unidos, China e União Europeia passaram então a reorganizar cadeias produtivas consideradas estratégicas não apenas para ampliar competitividade, mas para garantir segurança industrial, estabilidade logística e autonomia tecnológica.

É nesse contexto que a transição energética entra definitivamente no centro da guerra comercial global.

O Inflation Reduction Act norte-americano, os programas industriais europeus voltados ao hidrogênio verde e os subsídios chineses para cadeias de energia renovável fazem parte do mesmo movimento histórico. Não se trata apenas de descarbonização. Trata-se de reorganizar a infraestrutura material do capitalismo contemporâneo antes que os rivais ocupem posição dominante nas novas cadeias estratégicas.

A crise energética europeia tornou essa disputa ainda mais evidente. A ruptura parcial do abastecimento russo revelou que energia não é apenas questão econômica. É questão de soberania industrial. A partir dali, a Europa acelerou corredores verdes, financiamento estatal e políticas industriais voltadas à construção de uma nova segurança energética continental.

O hidrogênio verde emerge exatamente nesse ponto. A Alemanha, cuja base industrial depende intensamente de energia para sustentar siderurgia, indústria química e manufatura pesada, passou a tratar a transição energética como questão estratégica nacional. O problema é que a Europa não possui capacidade territorial e energética suficiente para produzir internamente toda a energia limpa necessária para sustentar sua futura economia descarbonizada.

Isso empurra o continente para uma busca global por fornecedores estáveis de energia renovável em larga escala.

O Nordeste brasileiro começa a ganhar centralidade justamente por ocupar posição privilegiada dentro dessa nova geografia energética. Mas a disputa contemporânea não ocorre apenas sobre produção de energia. Ela acontece principalmente sobre o controle das etapas superiores da cadeia. Quem domina financiamento, engenharia, certificação, logística e tecnologia controla a arquitetura econômica do sistema.

É por isso que o chamado “livre mercado verde” praticamente não existe. Estados Unidos, China e União Europeia estão conduzindo a transição energética através de planejamento estatal, subsídios públicos e reorganização estratégica de cadeias produtivas. O discurso liberal desaparece rapidamente quando infraestrutura energética, tecnologia e competitividade industrial entram em disputa.

Ao mesmo tempo, grande parte do Sul Global continua sendo pressionada a ocupar o papel histórico de fornecedor territorial de recursos estratégicos.

A questão central do século XXI começa a surgir exatamente aqui. A transição energética poderá abrir espaço para uma nova industrialização soberana ou reorganizar a velha lógica centro-periferia sob linguagem climática. O Nordeste brasileiro aparece como um dos primeiros territórios onde essa disputa começa a se tornar concretamente visível.

A Europa precisa importar sua própria descarbonização

A crise energética provocada pela guerra na Ucrânia expôs uma vulnerabilidade estrutural da Europa: sua dependência de fluxos externos de energia para sustentar competitividade industrial. Durante décadas, parte importante da base produtiva europeia funcionou apoiada em energia relativamente barata proveniente da Rússia, especialmente gás natural. A ruptura desse eixo obrigou o continente a reorganizar rapidamente sua estratégia energética.

A partir desse choque, a transição energética deixou de ser apenas compromisso climático e passou a integrar diretamente a segurança econômica europeia. O hidrogênio verde ganhou centralidade exatamente nesse contexto.

A Alemanha simboliza essa transformação de forma particularmente clara. Sua indústria química, siderúrgica e manufatureira depende intensamente de energia para manter competitividade global. Descarbonizar essa estrutura sem comprometer capacidade produtiva tornou-se prioridade estratégica nacional. O problema é que a Europa não possui território, insolação e capacidade energética suficientes para produzir internamente toda a energia limpa necessária para sua futura economia descarbonizada.

Isso obriga o continente a reorganizar corredores internacionais de abastecimento energético.

O Porto de Rotterdam ocupa posição central nessa estratégia. Mais do que um terminal marítimo, Rotterdam funciona como um dos principais hubs energéticos e logísticos da Europa. Grande parte da circulação de combustíveis, produtos químicos e mercadorias industriais do continente passa por sua infraestrutura. Não por acaso, o porto holandês passou a se posicionar como uma das principais portas de entrada da futura economia do hidrogênio.

É nesse contexto que o memorando firmado entre Pecém, Rotterdam e Duisport ganha dimensão geopolítica. Duisport conecta diretamente fluxos logísticos ao coração industrial alemão. Quando Ceará, Holanda e Alemanha passam a operar dentro da mesma arquitetura energética, o que começa a surgir é um corredor atlântico voltado ao abastecimento da futura indústria europeia descarbonizada.

A União Europeia acelerou esse movimento através de programas como o REPowerEU e mecanismos de financiamento voltados ao hidrogênio verde. O objetivo não é apenas ambiental. É industrial, econômico e estratégico. O continente busca reduzir vulnerabilidade energética, preservar competitividade produtiva e garantir estabilidade logística em um cenário internacional cada vez mais tensionado.

O H2Global talvez revele melhor do que qualquer discurso a dimensão desse processo. O programa alemão funciona como instrumento estatal voltado à organização do futuro mercado internacional de hidrogênio verde. Sua lógica é garantir contratos de longo prazo, reduzir riscos para investidores e estruturar corredores estáveis de abastecimento energético para a indústria europeia.

Isso desmonta a narrativa de que a transição energética está sendo conduzida exclusivamente pelas forças espontâneas do mercado. O que existe é planejamento industrial em escala continental.

A Europa, portanto, não está apenas comprando energia limpa. Está tentando reorganizar sua sobrevivência industrial através da construção de novos fluxos energéticos globais.

O problema é que essa reorganização tende a reproduzir uma assimetria histórica conhecida. Enquanto o Norte Global concentra financiamento, tecnologia, engenharia e capacidade industrial avançada, grande parte do Sul Global corre o risco de permanecer restrita ao papel de fornecedor territorial de energia e recursos estratégicos.

É exatamente dessa tensão que emerge o debate estratégico sobre o Pecém. Porque a questão já não é apenas produzir energia limpa. É decidir quem controlará as etapas superiores da nova economia energética global.

Pecém, Rotterdam e Duisport: o corredor atlântico da nova economia verde

O corredor articulado entre Pecém, Rotterdam e Duisport vai muito além de uma parceria portuária. O que começa a surgir ali é uma infraestrutura atlântica de circulação energética conectando o Nordeste brasileiro à reorganização industrial europeia. O litoral cearense passa a integrar uma arquitetura logística internacional voltada à sustentação da futura economia verde do continente.

O Pecém ocupa posição singular nesse processo. O complexo reúne porto de águas profundas, zona de processamento de exportação, potencial logístico e conexão com uma das regiões de maior capacidade eólica e solar do planeta. Em um cenário global marcado pela disputa por fluxos energéticos, essas características deixam de ser apenas vantagens econômicas. Tornam-se ativos geopolíticos.

Essa percepção não surgiu agora. Em 2018, o Porto de Rotterdam adquiriu participação no Complexo do Pecém. O que à época poderia parecer apenas uma parceria comercial ganha hoje outro significado histórico. Rotterdam não investiu apenas em um porto brasileiro. Investiu em um ponto estratégico do Atlântico Sul capaz de integrar futuras cadeias energéticas globais.

A crise energética europeia acelerou essa aposta. Transportar hidrogênio e seus derivados em larga escala exige infraestrutura especializada, integração logística e corredores marítimos estáveis. Rotterdam aparece como porta de entrada energética da Europa. Duisport completa a arquitetura ao conectar esses fluxos ao coração industrial alemão. Quando Pecém, Rotterdam e Duisport passam a operar dentro da mesma lógica estratégica, o que emerge é um corredor atlântico voltado à sustentação da indústria europeia descarbonizada.

O Ceará entra nesse sistema como território energético. O vento, o sol, a água de reúso e a posição atlântica do litoral nordestino passam a integrar diretamente a lógica material da nova economia verde global. Essa é a dimensão mais profunda do processo: o Nordeste começa a ser incorporado à reorganização industrial europeia como base potencial de energia renovável em larga escala.

Mas a integração produz uma contradição decisiva. O centro do poder da cadeia não está necessariamente onde a energia é produzida. Está onde a cadeia é organizada, financiada, validada, segurada e industrializada. Rotterdam não controla apenas circulação marítima. Controla infraestrutura logística, articulação comercial e integração industrial. A Alemanha não busca apenas energia limpa. Busca preservar sua capacidade produtiva diante da nova reorganização global da economia.

É nesse ponto que a soberania brasileira se torna a questão central.

O Nordeste corre o risco de ser incorporado a essa arquitetura apenas como fornecedor territorial de moléculas verdes, enquanto tecnologia, engenharia avançada, certificação, softwares industriais, financiamento e valor agregado permanecem concentrados no Norte Global. Nesse cenário, o Brasil exportaria vento e sol como historicamente exportou minério, petróleo e produtos primários: com baixo domínio das etapas superiores da cadeia.

A transição energética não elimina a materialidade do poder global. Apenas reorganiza sua infraestrutura sobre novas bases. O Pecém revela exatamente essa transformação. O porto cearense já não pertence apenas à lógica regional brasileira. Passa a ocupar posição dentro da nova disputa global por corredores energéticos, rotas atlânticas e reorganização industrial do capitalismo contemporâneo.

O risco da periferia verde

Existe uma diferença profunda entre participar da transição energética mundial e ocupar posição soberana dentro dela. Essa talvez seja a principal questão estratégica colocada hoje diante do Brasil. O debate sobre hidrogênio verde costuma vir acompanhado de promessas de modernização, investimentos bilionários e crescimento econômico. Mas a história brasileira recomenda cautela diante desse entusiasmo.

O país já ocupou diversas vezes posição central em grandes reorganizações do capitalismo global. Açúcar, ouro, café, borracha, minério, petróleo e soja integraram o território nacional às necessidades estratégicas das economias centrais em diferentes momentos históricos. O padrão quase sempre se repetiu: exportação de recursos estratégicos, baixa agregação de valor, dependência tecnológica e concentração das etapas superiores da cadeia produtiva fora do país.

A questão que emerge no Pecém é se a transição energética repetirá essa lógica em linguagem climática.

Porque o risco não está no hidrogênio verde em si. O risco está na forma como o Brasil pode ser inserido na nova divisão internacional da economia verde. Existe uma diferença radical entre transformar o Nordeste em polo soberano de industrialização energética e transformá-lo em plataforma exportadora de moléculas verdes destinadas à sustentação da competitividade industrial europeia.

O discurso dominante costuma apresentar o Nordeste apenas como região “competitiva” para produção de energia renovável. O problema dessa lógica é que ela reduz território, infraestrutura estratégica e capacidade energética a simples vantagem comparativa de mercado. É a mesma racionalidade que historicamente transformou países periféricos em exportadores de recursos primários enquanto tecnologia, financiamento, indústria avançada e controle logístico permaneciam concentrados nas economias centrais.

O que está em disputa agora não é apenas produção de energia. É o domínio das etapas superiores da cadeia.

Quem controlará eletrolisadores, softwares industriais, engenharia avançada, certificação climática, logística marítima e financiamento dos projetos controlará a arquitetura econômica da nova economia verde. O verdadeiro poder raramente permanece na etapa primária da cadeia produtiva. Ele se concentra justamente nas camadas tecnológicas, financeiras e industriais superiores.

A própria estrutura da transição energética já começa a revelar essa assimetria. Grande parte do Sul Global aparece como território de produção energética, enquanto os países centrais concentram tecnologia, financiamento, capacidade industrial e sistemas de validação internacional. O Sul fornece território, vento, sol e energia. O Norte preserva o comando das etapas mais sofisticadas e lucrativas da cadeia.

A transição energética corre o risco de reorganizar a velha divisão internacional do trabalho sob linguagem sustentável.

O problema se torna ainda mais delicado porque a chamada economia verde depende profundamente de infraestrutura material. Produzir hidrogênio verde em larga escala exige enormes quantidades de energia elétrica, expansão de linhas de transmissão, disponibilidade hídrica, armazenamento energético e integração logística sofisticada. O Nordeste brasileiro começa a entrar em uma disputa mundial não apenas por energia, mas por território energético.

Isso significa que vento, sol, água e infraestrutura regional passam a ser incorporados diretamente à reorganização do capitalismo global.

A questão estratégica é decidir sob quais interesses essa integração ocorrerá.

Se o Brasil limitar sua participação à exportação de hidrogênio, amônia ou energia barata, o país corre o risco de aprofundar um novo ciclo de dependência, agora energética e tecnológica. O território nacional fornece capacidade energética enquanto tecnologia, equipamentos, softwares industriais e valor agregado permanecem concentrados fora do país.

É exatamente aqui que a crítica ao olhar puramente financeiro se torna central. Para o capital internacional, o Nordeste aparece como espaço eficiente de produção energética. Para um projeto soberano de desenvolvimento, o Nordeste precisa ser visto como base estratégica de industrialização nacional, domínio tecnológico e fortalecimento da capacidade produtiva brasileira.

Soberania não é exportar energia: é dominar a cadeia

O debate sobre hidrogênio verde no Brasil frequentemente começa pela produção de energia e termina na exportação. Essa lógica é insuficiente para um país que pretende ocupar posição soberana na nova reorganização global da economia. Produzir energia renovável em larga escala é importante. Exportar também pode ser estratégico. Mas a soberania energética não se resume à capacidade de gerar eletricidade ou embarcar moléculas verdes para o exterior. Soberania significa controlar as etapas decisivas da cadeia produtiva, tecnológica e logística que organizarão a nova economia energética do século XXI.

A riqueza estrutural dessa transformação não estará concentrada apenas na produção da energia. Ela estará distribuída ao longo de sistemas muito mais complexos envolvendo tecnologia industrial, eletrolisadores, transmissão elétrica, armazenamento, softwares energéticos, infraestrutura logística, engenharia avançada e capacidade industrial. O verdadeiro poder econômico permanecerá concentrado em quem dominar essas etapas superiores da cadeia.

A experiência histórica brasileira mostra o tamanho desse desafio. O país acumulou sucessivos ciclos de exportação de recursos estratégicos sem internalizar plenamente a capacidade tecnológica e industrial. Minério, petróleo e produtos primários foram incorporados às grandes cadeias globais enquanto equipamentos sofisticados, financiamento e transformação industrial permaneciam concentrados nas economias centrais. O risco agora é repetir essa lógica sob aparência moderna e sustentável.

A economia verde produz uma ilusão particularmente perigosa: a ideia de que grandes investimentos e expansão energética significam automaticamente desenvolvimento soberano. Não significam. Sem política industrial, planejamento estatal e domínio tecnológico, a transição energética pode aprofundar a dependência em vez de reduzi-la.

As próprias grandes potências revelam isso com clareza. Estados Unidos, China e União Europeia não estão conduzindo a transição energética através de livre mercado puro. Estão utilizando subsídios públicos, financiamento estatal, proteção industrial e reorganização estratégica de cadeias produtivas. O discurso liberal desaparece rapidamente quando infraestrutura energética, tecnologia e competitividade industrial entram em disputa.

A China talvez seja o exemplo mais evidente desse processo. O país tornou-se dominante em grande parte da cadeia global de energia renovável porque compreendeu cedo que soberania depende do controle das etapas superiores da produção. Hoje, os chineses possuem peso decisivo na fabricação de painéis solares, baterias, minerais processados e eletrolisadores. O domínio dessas cadeias garante capacidade industrial, influência geopolítica e poder econômico de longo prazo.

O Brasil corre o risco de ocupar exatamente a posição oposta: produzir energia barata enquanto importa equipamentos sofisticados, softwares industriais, engenharia avançada e tecnologia estratégica. Nesse cenário, o país se transformaria em território funcional da transição energética global sem construir autonomia produtiva real.

É por isso que a discussão sobre conteúdo nacional se torna decisiva. O debate não pode ficar restrito ao volume futuro de exportações ou à quantidade de energia produzida. A questão central é quanto da cadeia permanecerá efetivamente sob controle brasileiro. Isso envolve indústria nacional de equipamentos, pesquisa pública, engenharia, infraestrutura digital, formação técnica e financiamento público.

O hidrogênio verde pode funcionar como instrumento de reindustrialização nacional se integrado a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento. O Brasil possui potencial para utilizar parte dessa energia em fertilizantes, siderurgia verde, indústria química, transporte pesado e cadeias industriais de maior valor agregado. Exportar energia pode ser importante. Exportar apenas energia significa abrir mão justamente da parte mais sofisticada da transformação econômica.

A disputa no Pecém, portanto, não é apenas energética. É industrial, tecnológica e geopolítica. O porto cearense se transforma em símbolo de uma escolha histórica. O Brasil pode utilizar a transição energética para fortalecer sua autonomia produtiva e reconstruir capacidade industrial nacional. Ou pode repetir o velho padrão de integração subordinada às necessidades dos centros econômicos globais.

O Brasil diante da nova fronteira histórica

O que está acontecendo no Pecém ultrapassa a escala de um projeto portuário ou de uma oportunidade energética localizada. O litoral cearense começa a revelar uma transformação muito maior: a reorganização material do capitalismo global em torno de novos fluxos estratégicos de energia, logística, tecnologia e infraestrutura. O Nordeste brasileiro entrou no centro dessa disputa.

A transição energética abriu uma nova corrida internacional por território, corredores marítimos, capacidade industrial, transmissão elétrica e estabilidade logística. O século XXI começa a construir uma nova infraestrutura global de poder. E, pela primeira vez em décadas, o Brasil aparece diante da possibilidade concreta de ocupar posição estratégica dentro dessa reorganização.

Mas essa possibilidade carrega uma contradição decisiva. A mesma transformação que pode abrir uma janela histórica de industrialização soberana também pode consolidar uma nova forma de dependência periférica. A diferença entre esses caminhos não será determinada pela existência de vento, sol ou hidrogênio verde. Será determinada pela capacidade do Estado brasileiro de transformar recursos estratégicos em projeto nacional de desenvolvimento.

Nenhuma potência se desenvolveu apenas exportando recursos naturais. As grandes transformações industriais do capitalismo sempre estiveram associadas ao controle de tecnologia, infraestrutura, financiamento, logística e etapas superiores das cadeias produtivas. O verdadeiro poder econômico não permanece na extração ou na geração primária da energia. Ele se concentra na capacidade de organizar sistemas complexos de produção, circulação e inovação.

É por isso que o hidrogênio verde precisa ser interpretado para além da retórica ambiental ou das promessas de mercado. Ele integra uma reorganização muito mais ampla envolvendo segurança industrial europeia, disputa entre grandes potências e reconstrução dos corredores estratégicos da economia mundial.

O Pecém aparece exatamente nesse cruzamento histórico.

O porto cearense começa a condensar algumas das principais questões que definirão parte importante do século XXI. Energia, logística, indústria e reorganização geopolítica passam a convergir sobre o litoral nordestino. A guerra dos fluxos deixa de parecer abstração distante entre potências globais e passa a se materializar em território brasileiro.

A questão central agora é decidir qual será o papel do Brasil dentro dessa transformação.

Existe um caminho subordinado. Nele, o país fornece território, energia renovável e infraestrutura, enquanto tecnologia, financiamento, logística global e valor agregado permanecem concentrados nas economias centrais. Nesse cenário, o Brasil se transforma em plataforma energética da descarbonização europeia sem construir autonomia produtiva própria.

Mas existe outro caminho possível.

O Brasil possui escala territorial, capacidade energética, base industrial, engenharia e potencial tecnológico suficientes para utilizar a transição energética como instrumento de reconstrução nacional. O hidrogênio verde pode fortalecer siderurgia, fertilizantes, indústria química, infraestrutura digital e cadeias produtivas sofisticadas dentro do próprio território brasileiro. O Nordeste pode deixar de ser apenas fornecedor energético e se transformar em eixo de uma nova etapa de industrialização nacional.

Nada disso acontecerá espontaneamente. A reorganização global em curso é movida por planejamento estatal, disputa geopolítica e coordenação industrial. Estados Unidos, China e União Europeia já compreenderam isso há muito tempo. O verdadeiro risco para o Brasil não é participar da transição energética. O verdadeiro risco é participar dela sem projeto nacional.

Porque a guerra econômica mundial já começou. E o Nordeste brasileiro entrou definitivamente em seu mapa estratégico.