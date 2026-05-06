Lula lidera no Nordeste e em Minas; Flávio Bolsonaro tem vantagem no Rio e em São Paulo, diz Quaest

247 - A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) testou cenários de primeiro e segundo turnos em dez estados. Os dados indicam uma disputa marcada por forte recorte regional, com liderança de Lula no Nordeste, vantagem de Flávio Bolsonaro em estados do Sul e em praças estratégicas do Sudeste, além de empates técnicos no primeiro turno em grandes colégios eleitorais.

No cenário de primeiro turno, Lula aparece à frente em Pernambuco, Ceará e Bahia. Flávio Bolsonaro lidera no Paraná. Em Pará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os dois aparecem em situação de empate técnico. Em Goiás, o empate técnico ocorre entre Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro.

No segundo turno, a divisão regional fica ainda mais evidente. Lula abre vantagem ampla nos três estados nordestinos pesquisados e também aparece numericamente à frente no Pará e em Minas Gerais. Flávio Bolsonaro, por sua vez, lidera no Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Lula lidera no Nordeste nos dois turnos

Pernambuco é o estado em que Lula registra seu melhor desempenho no primeiro turno entre os locais pesquisados. O presidente aparece com 53% das intenções de voto, contra 19% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos têm 1% cada. Outros candidatos somam 8%, os indecisos são 8% e branco, nulo ou não vai votar chega a 9%.

No segundo turno em Pernambuco, Lula amplia a vantagem: aparece com 57%, contra 23% de Flávio Bolsonaro. Os indecisos são 6%, enquanto 14% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

No Ceará, Lula tem 50% no primeiro turno, diante de 23% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema registra 2%, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 1% cada. Outros candidatos somam 2%, indecisos são 9% e branco, nulo ou não vai votar chega a 12%.

Em uma disputa direta no Ceará, Lula aparece com 56%, e Flávio Bolsonaro tem 28%. O percentual de indecisos é de 5%, e 11% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

Na Bahia, Lula soma 49% no primeiro turno, contra 19% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado aparece com 2%, enquanto Romeu Zema e Renan Santos têm 1% cada. Outros candidatos somam 4%, indecisos são 11% e branco, nulo ou não vai votar chega a 13%.

No segundo turno baiano, Lula registra 55%, e Flávio Bolsonaro aparece com 22%. Os indecisos são 8%, enquanto 15% declaram voto branco, nulo ou dizem que não vão votar.

Flávio Bolsonaro amplia vantagem no Sul

O Paraná é o único estado em que Flávio Bolsonaro lidera numericamente no primeiro turno entre os dez pesquisados. Ele aparece com 38%, contra 23% de Lula. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos registram 3%, 3% e 2%, respectivamente. Outros candidatos somam 7%, indecisos são 16% e branco, nulo ou não vai votar chega a 8%.

No segundo turno no Paraná, Flávio Bolsonaro aparece com 50%, enquanto Lula tem 30%. Os indecisos somam 8%, e 12% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

No Rio Grande do Sul, o primeiro turno mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula. Flávio aparece com 31%, e Lula tem 29%. Ronaldo Caiado e Romeu Zema registram 3% cada, Renan Santos soma 2%, outros candidatos têm 3%, indecisos chegam a 19% e branco, nulo ou não vai votar fica em 10%.

No segundo turno gaúcho, Flávio Bolsonaro abre a maior vantagem entre os estados em que lidera: 57%, contra 31% de Lula. Os indecisos são 5%, e 7% declaram voto branco, nulo ou dizem que não vão votar.

São Paulo e Rio de Janeiro têm vantagem de Flávio no 2º turno

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o primeiro turno mostra empate técnico. Flávio Bolsonaro aparece com 34%, e Lula registra 31%. Ronaldo Caiado tem 2%, Romeu Zema soma 3%, Renan Santos aparece com 2%, outros candidatos somam 5%, indecisos são 10% e branco, nulo ou não vai votar chega a 13%.

No segundo turno paulista, Flávio Bolsonaro aparece com 47%, contra 35% de Lula. Os indecisos somam 4%, enquanto 14% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro tem 31% no primeiro turno, e Lula aparece com 29%, também em situação de empate técnico. Ronaldo Caiado e Romeu Zema registram 2% cada, Renan Santos tem 1%, outros candidatos somam 5%, indecisos são 13% e branco, nulo ou não vai votar chega a 17%.

Na simulação de segundo turno no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro registra 45%, e Lula tem 32%. Os indecisos são 8%, enquanto 15% declaram voto branco, nulo ou dizem que não vão votar.

Lula lidera no Pará e em Minas no 2º turno

No Pará, o primeiro turno indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 35%, e Flávio tem 32%. Ronaldo Caiado registra 2%, Romeu Zema soma 1%, Renan Santos aparece com 2%, outros candidatos somam 5%, indecisos são 14% e branco, nulo ou não vai votar chega a 9%.

No segundo turno paraense, Lula amplia a vantagem e aparece com 43%, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Os indecisos são 9%, e 12% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

Em Minas Gerais, Lula tem 33% no primeiro turno, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema aparece com 11%, Ronaldo Caiado soma 2%, Renan Santos registra 1%, outros candidatos somam 3%, indecisos são 8% e branco, nulo ou não vai votar chega a 15%.

No segundo turno em Minas, Lula aparece com 39%, e Flávio Bolsonaro tem 36%. Os indecisos somam 5%, enquanto branco, nulo ou não vai votar chega a 20%.

Goiás tem Caiado à frente no 1º turno e Flávio no 2º

Goiás apresenta um cenário distinto no primeiro turno. Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente, com 31%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 25%, em situação de empate técnico. Lula registra 20%, Romeu Zema tem 2%, Renan Santos aparece com 1%, outros candidatos somam 0%, indecisos são 14% e branco, nulo ou não vai votar fica em 7%.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro em Goiás, Flávio aparece com 47%, contra 34% de Lula. Os indecisos são 6%, enquanto 13% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não vão votar.

Pesquisa mostra disputa regionalizada

Os dados da Quaest apontam que Lula concentra seus melhores resultados nos estados nordestinos pesquisados, onde lidera tanto no primeiro quanto no segundo turno. Flávio Bolsonaro, por outro lado, apresenta desempenho mais forte no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiás quando o cenário é de confronto direto com o presidente.

O levantamento também mostra que o percentual de eleitores indecisos e de votos brancos, nulos ou de quem afirma que não vai votar segue relevante em diferentes estados. No primeiro turno, o índice de indecisos chega a 19% no Rio Grande do Sul e a 16% no Paraná. No segundo turno, o maior percentual de branco, nulo ou não vai votar aparece em Minas Gerais, com 20%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos em São Paulo. Nos demais estados, a margem é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança informado é de 95%.