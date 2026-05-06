Bloomberg aponta riscos para Lula no encontro com Trump em ano eleitoral

247 – O presidente Lula terá um encontro de alta sensibilidade política com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, na Casa Branca, em meio a tensões crescentes entre Brasília e Washington.

A informação é da Bloomberg, que avalia que Lula precisará de “instintos rápidos” e palavras medidas diante de Trump, especialmente em um ano eleitoral e num cenário de disputas envolvendo tarifas, Venezuela, Irã, Pix e comércio digital.

Segundo a agência, os dois líderes construíram no ano passado uma relação considerada surpreendentemente fluida, apesar de suas trajetórias opostas: Lula, ex-líder sindical; Trump, magnata do setor imobiliário e atual presidente dos Estados Unidos.

Esse diálogo teria ajudado a abrir caminho para a redução de algumas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros. Agora, porém, o ambiente mudou.

Tensões crescem entre Brasil e Estados Unidos

A Bloomberg aponta que as divergências sobre a Venezuela e a guerra envolvendo o Irã levaram Lula a endurecer o tom e a se manifestar de forma mais aberta contra Trump.

O risco, segundo a análise, está no estilo imprevisível do presidente norte-americano. A agência cita como exemplo o chanceler alemão Friedrich Merz, que viu críticas suas serem respondidas por Trump com o anúncio de retirada de tropas dos EUA da Alemanha.

Para Lula, a mensagem é clara: em uma reunião com Trump, o tom pode pesar tanto quanto o conteúdo.

Pix, tarifas e crime organizado entram na pauta

Entre os pontos de atrito está a possibilidade de Washington classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, o que poderia abrir caminho para sanções contra setores do sistema financeiro do Brasil.

Outro foco de tensão é a investigação aberta pelos EUA com base na Seção 301 sobre práticas comerciais brasileiras, incluindo o sistema de pagamentos Pix, amplamente utilizado no país.

Os Estados Unidos também demonstraram irritação com a posição brasileira contrária à prorrogação de uma moratória sobre tarifas aplicadas a serviços digitais, como streaming e downloads.

Lula tenta equilibrar soberania e cautela

Do ponto de vista político, a Bloomberg avalia que um confronto controlado com Trump pode não ser necessariamente ruim para Lula no Brasil.

Com a eleição se aproximando e pesquisas indicando uma disputa apertada contra Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e aliado de Trump, Lula tem reforçado uma narrativa de defesa da soberania nacional.

Essa linha já teve ressonância entre eleitores em episódios anteriores de tensão com Washington.

Ainda assim, os riscos são concretos. O mercado acompanha o encontro de perto, e o governo brasileiro tem adotado cautela para evitar uma escalada diplomática.

O desafio de Lula será, portanto, caminhar sobre uma corda bamba conhecida: afirmar a soberania brasileira sem transformar divergências em crise aberta com os Estados Unidos.