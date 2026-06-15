Pesquisas eleitorais confirmam força de Lula

Os números do Instituto Genial/Quaest são claros: no primeiro turno, a vantagem de Lula seria de 37% a 30%; no segundo, seria de 44% a 38%.

Todos sabemos que eleição é eleição e pesquisa é pesquisa. Mas também sabemos que as pesquisas eleitorais, quando feitas com critérios técnicos reconhecidos, costumam traduzir retratos verossímeis da vida pública do país.

Apesar dos truques de marketing, das denúncias e armações que todos conhecem, a população acumulou um aprendizado político importante nos anos de democracia que marcaram o fim da ditadura de 64.

O favoritismo que Lula exibe nas pesquisas de hoje não tem a ver com truques de marketing nem armações eleitorais. Sua base fundamental é a experiência de brasileiros e brasileiras, que reconhecem os efeitos positivos das medidas do governo Lula em seu bolso, no orçamento das famílias e no horizonte de seus filhos.

Alguma dúvida?