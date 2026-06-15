Aprovação de Lula supera desaprovação, indica pesquisa BTG/Nexus

247 - A aprovação do presidente Lula (PT) chegou a 48% e superou numericamente a desaprovação, registrada em 47%, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (15). O levantamento, que mede o desempenho do governo e o cenário eleitoral para 2026, mostra ainda 4% de entrevistados que não souberam ou não responderam.

Na série histórica da BTG/Nexus, a aprovação do trabalho do presidente avançou de 45% em 30 de março para 48% em 15 de junho. No mesmo intervalo, a desaprovação caiu de 51% para 47%, indicando uma inversão no saldo da avaliação geral do governo.

A pesquisa também avaliou a percepção dos eleitores sobre a qualidade do governo. O percentual dos que classificam a gestão como ótima ou boa soma 38%, enquanto 41% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Outros 21% consideram a administração regular, e 1% não soube ou não respondeu.

O levantamento mostra diferenças relevantes por segmento. Entre as mulheres, 53% aprovam o trabalho de Lula, contra 42% que desaprovam. Entre os homens, o quadro se inverte: 43% aprovam e 53% desaprovam. Por idade, a maior aprovação aparece entre eleitores de 60 anos ou mais, com 55%, enquanto a desaprovação é mais alta na faixa de 25 a 40 anos, com 53%.

Por escolaridade, Lula tem 61% de aprovação entre eleitores com ensino fundamental, contra 35% de desaprovação. No ensino médio, a aprovação é de 41% e a desaprovação chega a 54%. Entre eleitores com ensino superior, 43% aprovam e 54% desaprovam o governo.

A aprovação também varia por renda e região. Entre famílias com renda de até um salário mínimo, 61% aprovam o governo, contra 33% que desaprovam. Na faixa acima de cinco salários mínimos, 41% aprovam e 56% desaprovam. Regionalmente, o Nordeste concentra o melhor desempenho de Lula, com 65% de aprovação e 32% de desaprovação. No Sul, a desaprovação chega a 59%, contra 39% de aprovação.

No cenário eleitoral, Lula aparece à frente nas simulações de primeiro e segundo turno. No voto espontâneo para presidente, o petista registra 36%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27%. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, Lula marca 42% no cenário 1, contra 33% de Flávio Bolsonaro; no cenário 2, o presidente tem 43%, diante de 34% do adversário.

Em um eventual segundo turno, Lula também lidera os cenários testados. Contra Flávio Bolsonaro (PL), aparece com 49%, ante 43%. O presidente também registra 49% contra Romeu Zema (Novo), 48% contra Ronaldo Caiado (PSD) e 49% contra Renan Santos (Missão).

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone, entre os dias 12 e 14 de junho de 2026, com 2.017 eleitores de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06645/2026.