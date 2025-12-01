Pix movimenta 1,4% do PIB em um dia e evidencia avanço da infraestrutura FiDigital

A relação entre Finanças e Tecnologia é um "fator-chave" para entender o capitalismo contemporâneo. É uma relação cada vez mais densa e imbricada, que demanda uma colossal infraestrutura digital de datacenters, cabos, redes satélites, etc.

O discurso e a ilusão da virtualidade, desconectada do território, já passaram. O ambiente FiDigital, entre o físico da economia real e o digital, depende da conectividade das redes com fluxos de dados que circulam como commodities, criando novos mercados que ampliam os ciclos de reprodução.

O Pix como meio de pagamento e transferências digitais traz enormes facilidades. Hoje, segundo o Banco Central (BC), 90% das transações e movimentações financeiras são feitas por plataformas móveis.

Em novembro de 2025, os usuários do Pix somavam 178 milhões entre pessoas físicas e jurídicas. Vale registrar que sem a internet móvel dos celulares esse percentual não teria avançado tanto. [Vide postagem anterior no blog: "O papel dos celulares na expansão do uso da internet, extração de dados e dominação tecnológica".] [1]

O recorde da última sexta-feira (28/11), divulgada pelo BC de 297,4 milhões de transações num único dia, equivale a 206 mil transações por minuto, que movimentou um total de R$ 166,2 bilhões, cerca de 1,4% do PIB. Tudo isso num único dia. [matéria do Valor Econômico, 01/12/2025] [2]

Se trata de uma fluidez colossal, em que o Pix facilita, supera o uso dos cartões e transações em dinheiro vivo, mas também lubrifica o capitalismo que segue se deslizando entre as finanças e a tecnologia digital.

Na mesma matéria do Valor, o Banco Central se refere ao instrumento do Pix como infraestrutura digital dentro dessa lógica da digitalização e Dataficação, na qual a demanda das finanças move a tecnologia digital e vice-versa: “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para o funcionamento da economia nacional”.

É oportuno observar como o ambiente FiDigital opera entre a digitalização da informação na movimentação financeira com a aquisição de bens e serviços e a materialidade da economia real. Os negócios operam entre a demanda para o consumo e a produção, com a circulação sendo realizada pela intermediação das plataformas digitais, no processo a que temos chamado de “Plataformismo” como uma nova etapa do Modo de Produção Capitalista (MPC).

Tudo isso, sem abandonar as etapas anteriores, do Taylorismo/Fordismo e Toyotismo, que são ressignificadas, com controle maior e online do trabalho humano, e com ainda maior fluidez do processo de acumulação flexível das finanças digitalizadas.

Os bancos perderam receitas com as transferências grátis via Pix, intermediada pela infraestrutura do BC, mas ganharam com enorme inclusão digital e com a abissal quantidade de novos mercados, negócios e dados que essas informações financeiras das transações via Pix, lhes conferem.

Há muito mais a ser compreendido pelo potencial de transformações que a lubrificada relação entre finanças e tecnologia está produzindo no presente. O uso da Inteligência Artificial (IA), inclusive a GenIA (IA Generativa) que já é realizada desde 2017, de forma intensa por bancos, fintechs, gestoras de fundos financeiros e mercado de capitais.

Esse avanço da digitalização torna o setor financeiro não apenas o principal demandador e financiador das novas tecnologias e infraestruturas digitais, mas o maior beneficiário desta coevolução. Essa intensa relação explica, em boa parte, o avanço do processo de Dominação Tecnológica junto da Hegemonia Financeira, ou vice-versa. Uma não avança sem a outra no capitalismo contemporâneo.