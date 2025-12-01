Pix atinge novo recorde com 297,4 milhões de operações em um único dia

247 - O volume de transações via Pix alcançou um novo patamar histórico ao registrar 297,4 milhões de operações em apenas 24 horas, na última sexta-feira (28). Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (1º) e mostram o avanço contínuo do sistema de pagamentos instantâneos criado pela autoridade monetária.

O recorde anterior havia sido registrado em 5 de setembro, quando o sistema havia chegado a 290 milhões de transferências no mesmo intervalo. Agora, além do aumento no número de transações, o BC informa que o movimento financeiro atingiu R$ 166,2 bilhões no dia do novo pico.

O desempenho extraordinário ocorreu em meio ao grande fluxo gerado pela Black Friday, data marcada por forte adesão ao comércio eletrônico e físico, e também pelo pagamento das primeiras parcelas do 13º salário, o que ampliou a circulação de recursos no país.

Em nota oficial, o Banco Central destacou a relevância da tecnologia como parte da infraestrutura essencial da economia brasileira. “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, afirmou a instituição.

Criado em novembro de 2020, o sistema completou cinco anos em 2025 consolidado como peça central da modernização financeira do país. Ao longo desse período, acumulou mais de 890 milhões de chaves cadastradas e passou a integrar a rotina de mais de 170 milhões de brasileiros. Entre novembro de 2020 e setembro de 2025, o total movimentado pelo Pix alcançou R$ 85,5 trilhões.

O Banco Central também vem aperfeiçoando mecanismos de segurança. Uma das mudanças recentes permite a devolução de valores fraudados a partir de contas diferentes daquelas usadas originalmente pelos golpistas, ampliando as possibilidades de rastreamento e recuperação dos recursos.

Além do impacto interno, o Pix se tornou referência internacional em sistemas de pagamento digital, despertando interesse de diversos países que buscam soluções rápidas, seguras e de baixo custo para movimentações financeiras.