TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Entrevistas

      "Mercado já prevê queda dos juros em 2026", diz Guilherme Mello

      Secretário de política econômica detalha impactos da isenção do IR, avalia tarifaço de Trump e destaca solidez da economia brasileira

      Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello (Foto: Washington Costa/MF)

      247 – O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que o mercado financeiro já projeta redução da taxa básica de juros em 2026, impulsionada pela queda da inflação e pelo ambiente econômico mais estável. As declarações foram feitas em entrevista ao Giro das 11, da TV 247.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Nos primeiros minutos da conversa, Mello comentou os efeitos da reforma do Imposto de Renda sancionada pelo presidente Lula e destacou a potência distributiva da medida, além de creditar suas análises ao diálogo técnico mantido no governo.

      Isenção do IR para até R$ 5 mil injeta até R$ 30 bilhões

      Segundo o secretário, o novo modelo do Imposto de Renda — que isenta trabalhadores que ganham até R$ 5 mil e reduz a alíquota para quem ganha até R$ 7.350 — representa uma mudança estrutural tanto para o consumo quanto para a justiça tributária no país.

      Mello enfatizou: “O imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5.000 e o imposto de renda reduzido para quem ganha até R$ 7.350 significam duas coisas. Em primeiro lugar, mais dinheiro na mão do trabalhador”. Ele descreveu o ganho extra como um “14º salário” para milhões de brasileiros que, frequentemente, fecham o mês no vermelho.

      O impacto estimado é de R$ 25 a R$ 30 bilhões injetados diretamente na economia já em 2025. O secretário também explicou que o aumento de arrecadação entre os super-ricos compensa a renúncia fiscal: “Você vai injetar entre 20 e 30 bilhões e vai retirar entre 20 e 30 bilhões. Só que você tá injetando na mão de quem precisa e consome e tirando da mão de quem não precisa e não consome.”

      Ele reforçou o chamado “efeito multiplicador”, consagrado na teoria econômica: recursos na base da pirâmide retornam rapidamente ao ciclo produtivo, fortalecendo comércio, serviços e a indústria.

      Política distributiva e a visão econômica do presidente Lula

      Mello destacou a sensibilidade econômica do presidente Lula: “Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de renda; pouco dinheiro na mão de muitos é crescimento e distribuição de renda.”

      O secretário lembrou que essa lógica é validada historicamente e orienta políticas como a expansão do Bolsa Família, que também apresenta forte efeito multiplicador.

      Tarifaço de Trump: impactos, reação do governo e reversões

      A entrevista também abordou o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, que atualmente lidera os Estados Unidos. Mello revelou bastidores da reação diplomática e técnica do governo brasileiro.

      Apesar de o Brasil ter sido inicialmente classificado como país com baixa tarifação, Washington aplicou uma tarifa adicional de 40% a parte da pauta exportadora brasileira por motivações políticas.

      Mello relatou: “A tarifa de 40% incidia sobre um conjunto limitado em torno de 30% a 40% da pauta exportadora brasileira.”

      Mas o impacto real acabou recaindo sobre consumidores norte-americanos. Produtos brasileiros como carne e café, essenciais ao mercado interno dos EUA, ficaram mais caros, pressionando a inflação local.

      Segundo o secretário, isso levou o governo Trump a recuar e retirar tarifas inclusive abaixo dos 10% originais, para todos os países, a fim de evitar novos aumentos de preços. Ele reforçou que o Brasil manteve e até ampliou exportações ao realocar produtos para outros mercados.

      Mello explicou ainda que os diálogos conduzidos pelo ministro Mauro Vieira, pelo ministro Fernando Haddad e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin foram decisivos, culminando no encontro entre Lula e Trump: “Nós estamos trabalhando para reduzir ainda mais e eventualmente eliminar completamente essa tarifação que não tem nenhum sentido econômico.”

      Abertura comercial e acordo Mercosul–União Europeia

      Contrariando críticas de que o governo seria “protecionista”, Mello destacou que Lula é “o presidente que mais abriu mercados no mundo para produtos brasileiros”.

      Ele também afirmou que o Brasil está próximo de concluir o maior acordo comercial de sua história, o tratado Mercosul–União Europeia, ressaltando que o país quer negociar com todas as regiões, respeitando seus próprios interesses e competitividade.

      Indicadores econômicos positivos: inflação, emprego e investimentos

      O secretário descreveu um quadro econômico sólido:

      •  Inflação em trajetória descendente — deve fechar 2024 abaixo de 4,5%, contra previsão inicial de 5,5%.
      •  Pleno emprego — menor taxa de desemprego da série histórica.
      •  Massa salarial recorde.
      •  Retomada do investimento, com expectativa de maior volume da história em infraestrutura, segundo a ABDIB.
      •  Investimento estrangeiro direto em níveis recordes.
      •  Bolsa de valores em alta.

      Sobre juros, Mello foi categórico: “O mercado financeiro fala que a inflação vai cair e que a taxa de juros vai cair ano que vem. As duas coisas vão cair.”

      O papel de Lula: cobrança permanente e entregas aceleradas

      Mello destacou o rigor do presidente na cobrança por resultados e soluções criativas:
      “Ele sempre está nos cobrando, nos pressionando por soluções, por pensar fora da caixinha.”

      Segundo ele, a isenção do IR até R$ 5 mil, promessa de campanha, exigiu anos de desenho técnico até ser aprovada por unanimidade no Congresso — inclusive pela oposição.

      PL do Senado sobre aposentadoria de agentes de saúde

      Questionado sobre o projeto aprovado no Senado que pode gerar impacto de R$ 24 bilhões em dez anos, Mello reforçou que políticas meritórias precisam de responsabilidade fiscal.

      “O STF decidiu que o Congresso também tem que ter responsabilidade fiscal. Quando aprova um projeto desse tipo, tem que falar de onde vem a fonte de recursos.”

      O governo busca diálogo com o Legislativo, mas não descarta judicialização caso não haja compensações, conforme exigência constitucional.

      Riscos externos e atuação brasileira

      Apesar da solidez interna, Mello alertou para incertezas externas: guerras, tensões geopolíticas e ações unilaterais dos Estados Unidos na América Latina, especialmente relacionadas à Venezuela.

      Ele destacou a importância do Brasil como mediador e o peso da reaproximação Lula–Trump para soluções menos conflituosas: “A diplomacia brasileira tem competência e profissionalismo para reduzir riscos e construir caminhos.”

      Artigos Relacionados

      Tags