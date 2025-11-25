Galípolo descarta blindagem a Campos Neto após acordo

247 - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou nesta terça-feira (25) que a assinatura de um termo de compromisso pelo ex-presidente da autoridade monetária Roberto Campos Neto seja uma barreira para novas investigações.

Pelo acordo assinado em junho, Campos Neto se comprometeu a pagar ao BC um total de R$ 300 mil em troca do encerramento de um processo administrativo. O processo investigava falhas no monitoramento de operações de câmbio quando ele era executivo do Banco Santander.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado e autor do convite a Galípolo para a audiência, disse que o BC estaria “blindando” Campos Neto.

Segundo Galípolo, as decisões do BC não "livram alguém". “O BC não faz termo de leniência, ainda mais ao ponto de interromper uma investigação criminal”, disse.

“Qualquer termo de acordo feito pelo Banco Central ou por qualquer autarquia, como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), não tem o condão de evitar uma investigação criminal”, disse Galípolo.