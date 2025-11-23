Só os eternos insatisfeitos ainda não perceberam que tudo isso é campanha de lançamento do novo Ferro de Soldar Bolsonaro.

Era só um vídeo didático sobre o que não fazer com a tornozeleira eletrônica, dirigido aos aliados, mas o juiz malvadão levou ao pé da letra.

Ele só queria provar que as tornozeleiras eletrônicas não são invioláveis.

Urgente! Bolsonaro tentou levar o ferro de soldar para a PF por recomendação médica: "meu remédio para a insônia".

Família unida pede: não mande pix para Bolsonaro; mande ferros de soldar.

Ele já sabe o que pedir à sua mulher na primeira visita: um ferro de soldar.

Até parece que ninguém sabia que o ferro de soldar foi inventado para quebrar tornozeleiras eletrônicas.

Ele só estava se distraindo com o ferro de soldar para esquecer a crise de soluços, coisa que um juiz insensível não consegue entender.

Blackfriday bombando nas lojas de material de construção: compre um ferro de soldar e ganhe o Método Bolsonaro de Quebrar Tornozeleiras inteiramente grátis!

"O que você quer ganhar de Natal, Jairzinho?"

"Um ferro de soldar!"