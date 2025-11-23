TV 247 logo
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        Bolsonaro bomba na black-friday

        E cala a boca dos que o consideram um parasita inútil

        Brasília (DF) - 22/11/2025 - Manifestação em frente à sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

        Só os eternos insatisfeitos ainda não perceberam que tudo isso é campanha de lançamento do novo Ferro de Soldar Bolsonaro.

        —---------------------------------------

        Era só um vídeo didático sobre o que não fazer com a tornozeleira eletrônica, dirigido aos aliados, mas o juiz malvadão levou ao pé da letra. 

        —----------------------------------------

        Ele só queria provar que as tornozeleiras eletrônicas não são invioláveis. 

        —-----------------------------------------

        Urgente! Bolsonaro tentou levar o ferro de soldar para a PF por recomendação médica: "meu remédio para a insônia".

        —-------------------------------------

        Família unida pede: não mande pix para Bolsonaro; mande ferros de soldar.

        —---------------------------------------

        Ele já sabe o que pedir à sua mulher na primeira visita: um ferro de soldar.

        —-----------------------------------------

        Até parece que ninguém sabia que o ferro de soldar foi inventado para quebrar tornozeleiras eletrônicas.

        —----------------------------------------

        Ele só estava se distraindo com o ferro de soldar para esquecer a crise de soluços, coisa que um juiz insensível não consegue entender.

        —------------------------------------ 

        Blackfriday bombando nas lojas de material de construção: compre um ferro de soldar e ganhe o Método Bolsonaro de Quebrar Tornozeleiras inteiramente grátis! 

        —---------------------------------------

        "O que você quer ganhar de Natal, Jairzinho?" 

        "Um ferro de soldar!"

