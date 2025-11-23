Bolsonaro bomba na black-friday
E cala a boca dos que o consideram um parasita inútil
Só os eternos insatisfeitos ainda não perceberam que tudo isso é campanha de lançamento do novo Ferro de Soldar Bolsonaro.
—---------------------------------------
Era só um vídeo didático sobre o que não fazer com a tornozeleira eletrônica, dirigido aos aliados, mas o juiz malvadão levou ao pé da letra.
—----------------------------------------
Ele só queria provar que as tornozeleiras eletrônicas não são invioláveis.
—-----------------------------------------
Urgente! Bolsonaro tentou levar o ferro de soldar para a PF por recomendação médica: "meu remédio para a insônia".
—-------------------------------------
Família unida pede: não mande pix para Bolsonaro; mande ferros de soldar.
—---------------------------------------
Ele já sabe o que pedir à sua mulher na primeira visita: um ferro de soldar.
—-----------------------------------------
Até parece que ninguém sabia que o ferro de soldar foi inventado para quebrar tornozeleiras eletrônicas.
—----------------------------------------
Ele só estava se distraindo com o ferro de soldar para esquecer a crise de soluços, coisa que um juiz insensível não consegue entender.
—------------------------------------
Blackfriday bombando nas lojas de material de construção: compre um ferro de soldar e ganhe o Método Bolsonaro de Quebrar Tornozeleiras inteiramente grátis!
—---------------------------------------
"O que você quer ganhar de Natal, Jairzinho?"
"Um ferro de soldar!"
