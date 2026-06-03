Por que o PIX incomoda os EUA?

A melhor solução de "moeda" (soberania) digital já criada no mundo, com suporte e garantia de um ente público, o Banco Central, de forma gratuita e segura, simples e rápida, de fácil entendimento e aplicação.

É um meio circulante e de pagamento eficiente, que caiu no gosto popular, ajudando pequenos negócios, relações entre pessoas, comércio e vendas, com ampla aceitação por pequenas, médias e grandes empresas, sem depender de formalidades, contratos, vinculações e taxas, como os cartões de crédito.

É uma pequena revolução, uma espécie de "upgrade" do real, que dinamiza a economia e pode servir de base, inclusive, para uma moeda comum nos BRICS, Mercosul, até mesmo em acordos comerciais bilaterais, Mercosul-UE, Brasil-México.

O risco para os EUA está em variadas frentes. A mais visível é a simbólica: como esses caras conseguiram algo tão revolucionário? As outras: o prejuízo para os cartões de crédito e, por fim, a mais contundente, a ameaça ao dólar, em longo prazo, de haver alternativa sem precisar de conversão via dólar.

E a reflexa: a soberania nacional, digital, sem depender diretamente das Big Techs.

É ou não um risco do pequeno contra o laranjão?