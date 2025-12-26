Prisão de ex-diretor não comove fileiras da PRF

Depois de romper a tornozeleira eletrônica, na noite de Natal, reunir alguns pertences e o seu cachorro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, aposentado do cargo aos 47 anos, depois de tentar liderar as ações golpistas no dia 30 de outubro de 2022, tentou fugir.

Ele viajou em carro alugado, de Santa Catarina até o Paraguai, de onde pretendia escapar para o Panamá e, de lá, voar para El Salvador.

A notícia de sua prisão e as imagens de Silvinei encapuzado, sendo entregue à Polícia Federal, na ponte que liga os dois países, conhecida como Ponte da Amizade, não comoveram as fileiras da PRF de Santa Catarina, de onde comandou a instituição.

Durante a gestão Vasques/Bolsonaro, muitas promessas foram feitas, de aumento salarial e melhorias na carreira da PRF, mas nada foi cumprido.

Na verdade, a reforma da Previdência feita por Bolsonaro caiu como uma bomba sobre as fileiras.

A maior parte dos policiais da força julga que foi uma gestão ruim, agravada por toda a imagem negativa que ele atraiu para a PRF.

Desse modo, no geral, a repercussão não foi de solidariedade. Longe disso.

De acordo com uma fonte dos quadros da PRF, a maior preocupação agora, na direção da instituição, é a de que esses fatos não respinguem na imagem da Polícia Rodoviária Federal.

Silvinei Vasques, que foi condenado no STF a 24 anos de prisão por cinco modalidades de crimes, sendo o principal deles o de tentativa de golpe, certamente terá sua pena acrescida.