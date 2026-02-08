PT 46 anos: reeleger Lula para um quarto mandato transformador

Nesta semana, o Partido dos Trabalhadores (PT) completa 46 anos de existência, com uma trajetória marcante e decisiva nos diversos embates do povo brasileiro por uma vida digna, por democracia e pelos direitos sociais, enfrentando os poderes das classes dominantes e a perversa herança escravista, patrimonialista e autoritária — que ainda incidem sobre as engrenagens do estado brasileiro.

Ao longo de mais de quatro décadas acumulamos vitórias e duras derrotas. O PT sofreu e sofre o ataque sistemático dos inimigos do povo trabalhador, e o ódio de classe dos que se julgam donos do Brasil.

O PT, diante do atual momento marcado por uma brutal ofensiva do imperialismo estadunidense contra os povos e do avanço da extrema direita nos planos político e ideológico, precisa deixar claro o seu projeto de país, de sociedade, buscando expressar os profundos anseios de mudanças da população trabalhadora.

Trata-se de uma acirrada disputa política de rumos e de valores agudizada pela crise estrutural do capitalismo, o que abre espaços para forças reacionárias e obscurantistas na tentativa de impor derrotas históricas para a esquerda e as forças progressistas.

O PT nasceu para ser contra o sistema

O manifesto de fundação do PT afirma com clareza o seu compromisso pelas mudanças estruturais: “O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política”.

Neste sentido, o partido tem o desafio de apresentar uma plataforma política mais ousada para a disputa eleitoral de 2026, sintonizada com as exigências da conjuntura, que demanda respostas estruturais para a desigualdade social, para a criminosa concentração de renda e para a crise das instituições de estado e do sistema político-eleitoral – uma tarefa incontornável que aponta na direção de uma atualização programática.

O presidente Lula, em seu discurso na celebração dos 46 anos de fundação do PT, neste sábado (7), declarou que o PT precisa estar preparado para a guerra contra a extrema direita. “Teremos que construir um discurso político, que não está pronto, porque é uma guerra política. Temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Eles são desaforados e não podemos ficar quietinhos. Não tem mais essa de Lulinha paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra e vamos ter que estar preparados para ela”, disse.

O presidente Lula acerta em definir o cenário como de guerra política, indicando a necessidade de uma atitude mais combativa do governo e do PT para enfrentar as armações políticas do bolsonarismo e da velha direita neoliberal. Se o desafio do atual mandato foi conter o golpismo da extrema direita e recuperar os programas sociais de proteção imediata da população mais pobre, a luta pela conquista de um quarto mandato de Lula requer uma pauta com medidas transformadoras e soberanistas.

Uma pauta popular e democrática que ganhe o coração e a mente dos brasileiros, mobilizando o eleitorado com medidas de impacto na vida imediata do povo como a mudança da política econômica ancorada no rentismo, a redução drástica dos juros, mais investimentos no SUS, o fim da escala 6×1 sem redução do salário, a tarifa zero no transporte público e a implantação do Sistema Único de Segurança Pública. Além disso, medidas de caráter mais estruturantes como uma reforma política e eleitoral, o fim dos privilégios de casta do Poder Judiciário, do Legislativo e das Forças Armadas, a reforma tributária para o andar de cima (taxar os ricos), a retomada de uma política ativa de integração regional e reformas progressivas da Previdência e Seguridade Social, com ampliação dos direitos dos trabalhadores.

A batalha eleitoral será a definidora dos rumos da nação brasileira nas próximas décadas e condicionada ainda pelo cenário de tensão em decorrência da orientação intervencionista do governo Trump para a América Latina – e pela disputa interimperialista por zonas de influência entre os Estados Unidos e a China.

Eis os desafios do PT e dos nossos aliados para a conquista de um 4° mandato transformador de Lula na presidência da República, em 2027.

Parabéns ao PT!

*Milton Alves é colunista em diversos sites e portais da mídia progressista e de esquerda. É o autor dos livros ‘‘Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’ (Kotter, 2021) e de ‘Brasil Sem Máscara – o governo Bolsonaro e a destruição do país‘ (Kotter, 2022) – entre outras obras. É integrante do Diretório Estadual do PT-PR.