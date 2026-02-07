Ao lado de Lula, Alckmin exalta 46 anos do PT

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou em Salvador (BA) da celebração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), em evento que reuniu lideranças políticas nacionais e representantes de partidos aliados. A comemoração contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do PSB, João Campos, atual prefeito do Recife.

Em publicação nas redes sociais, Alckmin ressaltou a importância histórica do PT e afirmou ter tido a honra de integrar o ato político ao lado de Lula. O vice-presidente também fez referência direta ao papel institucional do partido na trajetória democrática do país.

Ao comentar o significado do aniversário da legenda, o vice-presidente afirmou: "O PT consolidou-se como uma das instituições basilares da vida pública brasileira." Ele também destacou o caráter democrático do partido e sua atuação baseada no debate político.

Alckmin parabenizou a direção nacional do PT e citou nominalmente o presidente da sigla, Edinho Silva, além de militantes e dirigentes. Em sua mensagem, enfatizou a importância do diálogo interno como elemento de sustentação democrática. "Parabéns ao presidente nacional do partido, Edinho Silva, a todos seus militantes e dirigentes, que, por meio do diálogo e do debate aberto, mantêm viva a chama de nossa democracia."

O vice-presidente também registrou a presença de aliados no evento, mencionando João Campos, presidente do PSB, reforçando o caráter político da celebração e a aproximação entre partidos que integram a base do governo federal. "Ao lado do presidente Lula, eu tive a honra de participar da celebração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores, em Salvador, junto ao presidente do PSB, prefeito João Campos."