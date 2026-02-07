João Campos defende manutenção de Alckmin como vice: “time que está ganhando não se mexe”

247 - O presidente nacional do PSB e prefeito de Recife, João Campos, comentou neste sábado (7) a sinalização feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o futuro político do vice-presidente Geraldo Alckmin em São Paulo. Em agenda realizada em Salvador (BA), o dirigente socialista avaliou que o atual momento do governo federal indica a necessidade de manter o time político já consolidado.

A declaração ocorre após Lula afirmar, em entrevista ao portal Uol na quinta-feira (7), que Geraldo Alckmin tem um “papel para cumprir em São Paulo”, assim como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Durante a agenda na capital baiana, João Campos afirmou que a experiência de Alckmin e seu desempenho dentro do governo justificam a continuidade do vice-presidente no atual posto. Segundo ele, não há motivo para especulações sobre mudanças na composição política.

“Enxergo uma máxima que é comum ouvir no jargão popular, que também pode ser utilizado na política: não se mexe em time que está ganhando. O vice presidente Alckmin faz um grande trabalho. A gente não precisa fazer futurologia de como ele seria como vice presidente porque ele já é hoje e já demostra sua capacidade”, declarou.

Campos também citou a atuação de Alckmin em momentos considerados decisivos para o governo, destacando sua participação nas negociações envolvendo o chamado “tarifaço”. Para o prefeito, o vice-presidente assumiu protagonismo ao lado de Lula em uma situação de pressão internacional e econômica.

“Quando veio o tarifaco quem veio para a linha de frente ao lado do presidente? Foi Alckmin que conduziu o seu diálogo. Em momentos desafiadoras ele sempre está presente”, afirmou.

O presidente do PSB reforçou ainda que o partido continuará sustentando o nome de Geraldo Alckmin como peça central do projeto político nacional, ressaltando atributos pessoais e políticos do vice-presidente.

“E é alguém que reúne as condições necessárias. É alguém leal, honesto, preparado. Então o nosso partido defende a manutenção do vice-presidente Alckmin na chapa deste ano”, concluiu João Campos.