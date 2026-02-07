Alckmin elogia Flávio Dino por combate aos supersalários

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino tem atuado de forma firme para enfrentar o que classificou como um “escândalo dos supersalários”, ao defender a aplicação do teto constitucional no serviço público.A declaração foi dada em entrevista ao programa Visão Crítica, da Jovem Pan, exibido na noite de sexta-feira (6).

Durante a entrevista, Alckmin fez elogios diretos ao ministro do STF, destacando que Dino estaria cumprindo o papel institucional previsto na Constituição. “Eu quero fazer um elogio público aqui a um juiz, o ministro Flávio Dino, que através da Constituição está servindo ao povo brasileiro. Esse escândalo dos supersalários, acima da Constituição brasileira, estabelece teto para cada Poder. Então, nós temos que valorizar esses aspectos importantes que o regime democrático, o funcionamento do Supremo nos trazem”, afirmou.

O vice-presidente também reforçou a ideia de que o teto salarial previsto na Constituição deve ser respeitado por todos os Poderes, apontando a necessidade de coibir pagamentos acima do limite legal.

Futuro político

Na mesma entrevista, Alckmin comentou sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou estar satisfeito com sua função no governo. Segundo ele, a discussão sobre uma eventual renovação da chapa presidencial ficará para outro momento.

“Estou muito feliz trabalhando com o presidente Lula, trabalhando pelo país, suando lá a camisa no Ministério da Indústria, fazendo todas as reformas aí que a gente precisa fazer”, declarou.

Além da Vice-Presidência, Alckmin também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), pasta responsável por políticas estratégicas para a reindustrialização e estímulo ao setor produtivo.

Questionado sobre o cenário eleitoral em São Paulo, Alckmin disse que seu grupo político terá um nome competitivo para disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2026, mas afastou qualquer possibilidade de ser ele próprio o candidato.

“Não sou eu. Mas nós vamos ter, num momento adequado, nós vamos ter um bom candidato para poder colocar, para servir a população do Estado”, afirmou.

O vice-presidente também elogiou integrantes do governo federal, mencionando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).