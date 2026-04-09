Quebrando a trégua, Benjamin Netanyahu mergulha o Líbano em um mar de sangue

O governo israelense não aceitou facilmente o acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã, e seu primeiro-ministro está tendo dificuldades para assimilá-lo, quanto mais para justificá-lo e apresentá-lo a seus aliados e apoiadores e, em última instância, à opinião pública israelense. Ele agora enfrenta uma enxurrada de acusações e críticas vindas de todos os lados, ameaçando sua imagem cuidadosamente cultivada e sua posição como o “rei de Israel”, além de comprometer suas chances — bem como as de seu partido e de sua coalizão — de vencer as próximas eleições de novembro. Isso abre novamente caminho para que ele seja julgado por acusações de corrupção, abuso de poder e negligência em relação aos eventos de 7 de outubro, por não ter conseguido obter ganhos estratégicos significativos da guerra destrutiva que travou contra o Irã.

Nessas mesmas circunstâncias, Benjamin Netanyahu, acusado por muitos israelenses de transitar de uma guerra para outra apenas para se manter no poder, decidiu embarcar em uma nova aventura sangrenta e destrutiva — como em suas guerras e batalhas em diversas frentes — e ordenou que seu exército abrisse os “portões do inferno” em dezenas de cidades e vilarejos por todo o Líbano, além de devastar o coração da capital, Beirute. Isso ocorreu mesmo que significasse a morte de centenas de civis libaneses inocentes e a destruição de infraestrutura, incluindo residências e instalações médicas e sociais, como se a morte e a destruição fossem fins em si mesmas, independentemente de quaisquer objetivos militares ou políticos — assim como vem ocorrendo em Gaza, no Líbano e, mais recentemente, no Irã. Para Netanyahu, é mais fácil promover um cessar-fogo na frente iraniana (apesar das dificuldades) do que promover um cessar-fogo semelhante na frente libanesa. Os israelenses, que apoiaram de forma esmagadora uma guerra contra o Irã — mesmo após o desespero ter se instalado em seus corações quanto à possibilidade de alcançar seus “objetivos finais” —, apoiam uma guerra contra o Líbano por uma maioria ainda maior. Duas interpretações do comportamento de Netanyahu

Ao explicar o frenesi desencadeado por Netanyahu ao realizar cem ataques aéreos em menos de dez minutos contra o Líbano, há apenas duas explicações possíveis. Primeiro: decidiu abandonar a abordagem iraniana de “caminhos entrelaçados” entre o Líbano e o Irã — uma abordagem que Teerã incorporou com sucesso ao “acordo inicial” de cessar-fogo, como evidenciado por todos os textos publicados em inglês, persa e árabe sobre esse acordo, bem como pelo depoimento do primeiro-ministro paquistanês, principal mediador do acordo, que afirmou que ele também incluía o Líbano.

Segundo: Infligir o máximo possível de mortes e destruição no Líbano, particularmente nos redutos do Hezbollah e entre seus membros deslocados e exilados, bem como nos ambientes sociais que abrigam mais de um milhão de pessoas deslocadas do sul do Líbano, dos subúrbios de Beirute e do Vale do Bekaa, como parte de uma tática de “choque e intimidação”. Trata-se de uma continuação da estratégia de “queimar com fogo”, que Tel Aviv há muito emprega para incutir medo em sucessivas gerações de palestinos, libaneses e árabes, na esperança de que isso sirva como uma lição dissuasora.

Na primeira interpretação, pode-se argumentar que a inclusão do Líbano no acordo, ao lado do Irã, estava entre as questões mais problemáticas para Netanyahu. Ele pode alegar que sua guerra contra o Irã, em conjunto com os Estados Unidos, obteve ganhos significativos, mesmo que ninguém acredite nisso. Contudo, tal alegação não encontrará apoio em Israel, especialmente entre os moradores dos assentamentos do norte, que testemunharam em primeira mão os reveses de seu “exército invencível” nas cidades fronteiriças do sul do Líbano. Eles também vivenciaram a falsa narrativa sobre a destruição do arsenal de mísseis e drones do Hezbollah nas últimas seis semanas e, de qualquer forma, permanecem confinados em seus abrigos e cômodos fortificados, seguindo as instruções do Comando da Defesa Civil.

A verdade é que promover um cessar-fogo na frente iraniana é mais fácil para Netanyahu (apesar das dificuldades) do que promover um cessar-fogo semelhante na frente libanesa. Os israelenses, que apoiaram esmagadoramente a guerra contra o Irã — mesmo após o desespero ter se instalado em seus corações quanto à possibilidade de alcançar seus “objetivos finais” —, apoiam a guerra contra o Líbano por uma maioria ainda maior e mais expressiva e continuam a fazê-lo. Essa é uma das realidades da política interna israelense, um fato que Netanyahu compreende e cujas repercussões ele teme. Por isso, se apressou, poucas horas após o anúncio do acordo de cessar-fogo, a declarar que este não incluía o Líbano e que a guerra contra esse país e sua resistência continuaria.

Na segunda interpretação, que não é menos plausível que a primeira, Netanyahu teme as negociações de sexta-feira em Islamabad entre iranianos e estadunidenses, especialmente diante da insistência de Teerã na “interconexão das duas vias”. Os negociadores iranianos consideram a agressão contra o Líbano uma grave violação do acordo, que pode justificar uma resposta iraniana semelhante e ameaçar todo o acordo. Esse é um ponto crucial que o Hezbollah compreendeu, assim como o Estado libanês, que rapidamente se mobilizou para neutralizar as tentativas de Netanyahu de “separar as duas vias” e usar essa cláusula para pôr fim à agressão israelense contra o Líbano.

Uma ampla gama de países árabes e islâmicos — e, de fato, a maior parte da comunidade internacional — apoia a ideia de pôr fim às hostilidades em todas as frentes, temendo que uma escalada em qualquer uma delas possa levar ao colapso de um acordo que permanece frágil. Diversas capitais mundiais têm interesse em consolidar e fortalecer esse acordo, transformando-o em um acordo de paz permanente, abrangente e definitivo. É como se Netanyahu estivesse em uma corrida contra o tempo. Ele quer explorar as 48 horas entre o cessar-fogo e as negociações em Islamabad para infligir o máximo possível de destruição e morte ao povo libanês — a todos os libaneses —, especialmente ao Hezbollah e à sua base social. Aparentemente, ele e os pilares de seu governo, tanto políticos quanto militares, jamais imaginaram que não teriam tempo suficiente para fazer o que bem entendessem no Líbano. Nunca consideraram que Washington concordaria com Teerã, mesmo em termos de frentes unificadas e agendas convergentes. O tempo é como uma espada para Netanyahu: se ele não a usar, ela o atingirá. Segundo fontes, os aliados de Teerã no Iraque e no Iêmen não abandonarão o Hezbollah e se envolverão em uma guerra de apoio que poderá escalar para um novo conflito. Isso levou a diplomacia paquistanesa a reiterar que o acordo inclui o Líbano, e não apenas o Irã. Um Primeiro Teste para um Acordo Frágil

Todas as atenções estão voltadas para a resposta do Hezbollah a esses ataques sangrentos, e sua reação provavelmente será rápida. O grupo aderiu ao cessar-fogo no momento em que o Irã e os Estados Unidos o fizeram, retomando uma política de contenção diante da contínua agressão israelense. No entanto, o ataque que devastou o coração da capital dificultará a continuidade dessa política de paciência e resistência.

Mais importante ainda, como o Irã responderá a este primeiro teste do acordo? Abandonará o Hezbollah para enfrentar sozinho a máquina de guerra israelense? Estimativas sugerem que o Irã considera o ataque israelense ao Líbano uma grave violação do acordo, o que levou a contatos com Islamabad — particularmente com o chefe do Exército paquistanês — para tentar salvar o frágil acordo antes que ele entre em colapso.

Os aliados de Teerã no Iraque e no Iêmen, segundo suas fontes, não deixarão o Hezbollah sozinho. Eles se envolverão em uma guerra de apoio que poderá escalar para um novo conflito. Isso levou diplomatas paquistaneses a reiterarem que o acordo inclui o Líbano, e não apenas o Irã, após o que as partes passaram a se envolver em uma série de intensas comunicações para conter a agressão desenfreada de Israel. De acordo com informações que circulam em círculos diplomáticos, a “hesitação” do Irã em abrir o Estreito de Ormuz é uma forma de protesto destinada a pressionar Israel a interromper sua guerra contra o Líbano e, especificamente, a pressionar Washington a exercer influência sobre Netanyahu e seu governo para que cessem essa “loucura”.

É perfeitamente possível que o Irã adote uma tática de separar seus “ex-aliados” ao planejar sua resposta aos ataques israelenses no Líbano. Isso poderia envolver atacar apenas Israel, poupando bases e instalações estadunidenses e instruindo seus aliados a fazerem o mesmo.

Em resumo, Netanyahu está “em apuros” após ter sido deixado de lado por Trump, que firmou um acordo com o Irã sem o conhecimento prévio de Israel — assim como fez anteriormente com os Houthis, ao concluir um acordo sem a participação israelense, deixando o porto de Eilat vulnerável a ataques iemenitas contra navios que se dirigiam para lá.

Sabendo que sua missão de frustrar o acordo pode não ser simples, diante do entusiasmo de Trump e de sua promoção dos benefícios do acordo, Netanyahu, ao menos, parece recorrer à intensificação da violência, mergulhando o Líbano em sangue e destruição no curto intervalo entre o cessar-fogo e as negociações em Islamabad.