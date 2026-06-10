Quem acreditou em Nunes Marques e André Mendonça?

Do fim do ano passado para cá, vi o cenário político brasileiro mergulhar em uma viagem alucinada daquelas que nem a mais potente droga lisérgica poderia produzir.

Quem não sabia que Nunes Marques e André Mendonça jamais conduziriam nem um táxi de forma confiável e séria? Nem a direita acreditava nisso, mas a esquerda...

Enfim, o fato é que este escrutinador da comédia política nacional já previra que Nunes Marques faria alguma palhaçada logo de cara após assumir o STF.

A tese falsa que ele esposou, e que afirmava que o áudio que compromete Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro — e que a pesquisa Atlas/Intel inseriu no formulário de pesquisa eleitoral — interferiu nas respostas dos entrevistados, foi desmascarada ontem no TSE.

Floriano de Azevedo Marques asseverou que a pesquisa não permitiu que, após ouvir o áudio, fosse possível alterar resposta já dada sobre intenção de voto.

Mas deveria ser possível, sim, alterar. Explico: a pesquisa não foi feita, exatamente, para medir o impacto do maldito áudio? Então por que se deveria impedir o entrevistado de reagir àquele áudio?

Seja como for, a suspensão da divulgação da pesquisa é inútil — até porque todas as pesquisas sucedâneas mostraram que o instituto Atlas estava certo.

A iniciativa de Nunes Marques visa contentar a base bolsonarista, impedindo uma debandada. É um servicinho de despachante que esse magistrado e o seu coleguinha Terrivelmente Evangélico vêm prestando ao “mito” deles.

Os dois indicados de Bolsonaro ao STF se posicionaram a favor dos interesses dele em 100% das decisões que tomaram naquela Corte desde que lá chegaram. Por que fariam diferente no TSE?

Mas eles não perdem por esperar. Em 22 de março, publiquei no Blog da Cidadania reportagem sob o título “STF enquadrará TSE bolsonarista durante a eleição”; em 24 de abril, publiquei reportagem sob o título “STF vai à guerra contra o TSE bolsonarista”.

Ontem (9/6), O Globo publicou duas matérias sobre o tema:

1ª) “STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia TSE liderado por Nunes Marques”

2ª) “Suspensão de pesquisa que indicou queda de Flávio provoca reação do setor e pode parar no STF”

Quem acreditou e/ou acredita nos dois bolsonaristas que o Jair meteu no STF deveria refletir que a política não admite ingenuidade e muito menos burrice, que cobram um preço caro de quem as acalenta.