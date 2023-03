Rede Zona Sul rejeita produtos da vinícola Aurora

Apoie o 247

(Publicado originalmente no blog Marcelo Auler)

Com uma rede de mais de 40 lojas espalhadas em bairros da Zona Sul e da Barra da Tijuca (Zona Oeste) da cidade do Rio de Janeiro, voltadas em especial para o atendimento de clientes das classes A e B, o Grupo Zona Sul Ltda., mais conhecido como Zona Sul Supermercado – cerca de R$ 2 bilhões de faturamento anual -, decidiu devolver todos os produtos da vinícola Aurora que tinha em seus estoques.

Desta forma, a empresa genuinamente carioca marca posição de não compactuar com os crimes cometidos pela Aurora, assim como pelas vinícolas Salton e Garibaldi, cujos empregados terceirizados contratados para a colheita de suas uvas estavam sendo explorados em trabalho análogo ao dos escravos.

Foram, ao todo, 207 trabalhadores, na sua maioria baianos, resgatados na noite da quarta-feira (22/02) desse trabalho degradante, na cidade de Bento Gonçalves (RS), por uma força tarefa composta por representantes do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/RS), da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Secretaria de Assistência Social daquele município.

A decisão da Rede Zona Sul começou a ser tomada na segunda-feira passada (27/02) quando clientes das lojas de Botafogo protestaram pela venda dos produtos dessas vinícolas. Esses mesmos clientes foram informados, no final daquele dia, que a diretoria da empresa decidira devolver as mercadorias da Aurora – única das três vinícolas com a qual a rede tinha vínculo comercial. A decisão, ainda segundo as informações passadas aos clientes, foi comunicada à vinícola na terça-feira e já nessa quarta-feira os produtos Aurora não foram encontrados na loja de Botafogo.

O site procurou uma confirmação oficial através da assessoria de comunicação da Rede Zona Sul, mas ainda não obteve resposta.

