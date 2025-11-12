Retorno da Farda à Política: a engrenagem militar na eleição de 2026

Nas sombras dos almoços de confraternização e das palestras sobre “estratégia e defesa”, renasce a velha aliança entre militares e interesses estrangeiros. Às vésperas de 2026, a farda volta a disputar o destino do Brasil — não pelo voto direto, mas pela influência invisível que se infiltra em quartéis, gabinetes e clubes reservados do Rio de Janeiro. O país assiste, mais uma vez, à tentativa de sequestrar a soberania nacional em nome da segurança nacional.

O retorno da farda à política

O Brasil chega a 2026 com um alerta aceso: a farda voltou à política, mas não pelos quartéis — e sim pelos clubes, associações e palanques travestidos de “debate estratégico”. O que parece rotina institucional é, na verdade, a reedição silenciosa da velha Doutrina de Segurança Nacional, agora adaptada à guerra híbrida e às narrativas digitais. A ADESG, o Clube Militar e outras redes civis-militares se reorganizam para disputar corações, mentes e cargos, mantendo viva a lógica da tutela: a ideia de que o povo precisa ser conduzido.

Não se trata mais de tanques nas ruas, mas de algoritmos, jantares e discursos moralistas que reconstroem a farda como símbolo de autoridade e “ordem”. A retórica da “defesa da pátria” serve de biombo para o mesmo projeto que sempre buscou limitar o poder civil e domesticar a democracia. Por trás da aparência de patriotismo, há uma máquina de influência que opera com precisão estratégica — militares, empresários, ex-agentes e ideólogos que veem 2026 como oportunidade de reconquistar o controle do Estado, não pela força, mas pela narrativa.

A doutrina que nunca morreu: ADESG e o pensamento tutelar

A ADESG nunca foi apenas uma associação de diplomados da Escola Superior de Guerra — ela é o elo simbólico que mantém viva a Doutrina de Segurança Nacional, matriz mental do autoritarismo brasileiro. Criada sob influência norte-americana nos anos 1950, essa doutrina redefiniu o conceito de inimigo: substituiu o adversário externo pelo interno e justificou o controle do Estado por uma elite militar e tecnocrática. Hoje, sob o discurso de “formação estratégica” e “liderança cidadã”, a ADESG atualiza o mesmo projeto — com cursos, palestras e redes de influência que moldam gestores públicos e empresários dentro de uma lógica de obediência hierárquica e dependência cognitiva.

Essa é a nova face da tutela: formar mentes antes de mover tropas. A cada turma de “lideranças estratégicas”, reproduz-se a ideia de que democracia é sinônimo de instabilidade e que apenas o “planejamento militar” garante o futuro. Assim, a ADESG cumpre um papel de engenharia ideológica, disseminando o velho nacionalismo de fachada que confunde soberania com submissão. A farda se tornou metáfora do poder permanente, e o poder permanente nunca se aposenta — apenas muda de uniforme.

A engrenagem institucional: o Clube Militar e a elite da tutela

O Clube Militar nunca foi apenas um espaço de confraternização entre oficiais da reserva — ele é o coração simbólico da elite tutelar brasileira. Ali, sob o verniz da nostalgia e da camaradagem, articulam-se jantares, palestras e alianças que mantêm viva a hierarquia política do passado. Nos últimos anos, esses encontros voltaram a ter caráter abertamente político, aproximando oficiais, parlamentares e empresários que compartilham a ideia de que a “ordem” precisa conter a democracia.

O episódio recente envolvendo a ADESG e o deputado Alan Lopes (PL-RJ) é apenas o sintoma de uma engrenagem antiga: o uso do espaço militar como centro de articulação política. O discurso é sempre o mesmo — “patriotismo”, “valores morais”, “combate à corrupção” — mas o objetivo é um só: reconstruir a legitimidade da tutela fardada sobre o poder civil. O Clube Militar funciona hoje como um bunker ideológico: reativa símbolos do passado, forma redes de influência e legitima narrativas que convergem com a nova direita global. A farda, ali, não representa defesa da pátria — representa a disputa por ela.

A frente civil: think tanks, igrejas e a nova teologia da obediência

O poder fardado aprendeu a vestir terno, carregar Bíblia e falar em meritocracia. A nova frente civil que sustenta o projeto militarizado de 2026 é composta por think tanks liberais, empresários, igrejas neopentecostais e institutos de “formação de líderes” — uma coalizão que transforma fé, mercado e segurança em dogmas complementares. Nesses ambientes, o neoliberalismo se disfarça de moral cristã e a retórica da liberdade serve para justificar a desigualdade.

O resultado é uma teologia da obediência, onde o sucesso é sinal de virtude e a pobreza, castigo moral. Essa ideologia pavimenta o caminho para a restauração tutelar: ensina a confiar na autoridade, demoniza o Estado e glorifica o “empreendedor patriota” como nova farda civil. Assim, a elite econômica e religiosa converte-se no braço simbólico do autoritarismo — moldando consciências, domando desejos e preparando o terreno para o retorno do poder disciplinador que a democracia tenta, há décadas, enterrar.

O vetor externo: Washington, OTAN e a doutrina importada

A reaproximação das Forças Armadas brasileiras com o aparato militar dos Estados Unidos não é coincidência — é continuidade histórica. Desde a criação da Escola Superior de Guerra, em 1949, o pensamento estratégico nacional foi moldado sob supervisão norte-americana, e o Brasil passou a reproduzir, quase como reflexo condicionado, a visão de mundo da OTAN. A designação como “aliado extra-OTAN” e os acordos de cooperação tecnológica e de defesa firmados nos últimos anos apenas consolidaram essa dependência: no discurso da soberania, exporta-se obediência.

O resultado é uma doutrina de defesa que defende menos o país e mais os interesses do Norte. Enquanto fala em “guerra informacional” e “segurança cibernética”, o Brasil importa conceitos, tecnologias e lógicas que o mantêm subordinado ao ecossistema militar-industrial estadunidense. A ADESG e o Clube Militar, longe de serem relíquias, funcionam como intermediários dessa penetração doutrinária: traduzem a linguagem do império para o português e a vendem como patriotismo. O nome disso não é parceria — é tutela disfarçada de aliança.

As forças de segurança: o braço armado da narrativa

Desde 2013, o Brasil assiste à transformação de parte de suas forças de segurança em atores políticos. O discurso da “ordem” e do “combate à corrupção” pavimentou a politização das Polícias Militares e de setores das Forças Armadas, convertendo a farda em símbolo moral e instrumento de poder. Não é mais o tanque que ameaça a democracia, mas o microfone, o celular e o voto fardado.

As corporações que deveriam proteger o Estado tornaram-se agentes de narrativa — disseminando medo, desinformação e ressentimento. O 7 de Setembro de 2021 e o 8 de Janeiro de 2023 não foram exceções, mas etapas de um mesmo processo: a formação de uma base armada de legitimidade ideológica, disposta a agir politicamente em nome da “salvação da pátria”. Esse é o novo lawfare: a guerra travada não nos tribunais, mas nas ruas e nas redes, onde o fuzil é substituído por hashtags e a farda por influência.

O plano de 2026: a operação invisível de reocupação do Estado

A disputa de 2026 não é apenas eleitoral — é estrutural. Por trás das candidaturas e slogans, há uma operação de longo curso: a reocupação gradual do Estado por grupos militares, empresariais e religiosos alinhados ao projeto tutelar. Essa coalizão atua como um sistema distribuído de poder, sem comando formal, mas com um mesmo software ideológico: ordem, mercado e moral. Cada ator cumpre uma função — a ADESG forma quadros, o Clube Militar legitima, os think tanks financiam e as igrejas doutrinam.

O plano é sofisticado: substituir o golpe visível pelo controle invisível. Em vez de tanques, usam cargos; em vez de censura, algoritmos; em vez de ruptura, ocupação burocrática. A guerra híbrida de 2026 será travada dentro do próprio Estado — nas comunicações, na segurança, na educação e nas plataformas digitais. O objetivo não é destruir a democracia, mas torná-la irrelevante, mantendo o voto como ritual e o poder real nas mesmas mãos.

Soberania ou tutela: o dilema estratégico do Brasil

O Brasil está diante de um dilema decisivo: seguir o caminho da soberania nacional ou voltar à tutela das elites e potências que sempre decidiram seu destino. De um lado, o projeto soberanista — baseado na ciência pública, na autonomia tecnológica e na política externa independente — tenta reconstruir o país como sujeito histórico. Do outro, o velho nacionalismo tutelar, reencarnado em militares, fundamentalistas e tecnocratas, vende obediência como patriotismo e dependência como “parceria internacional”.

A disputa é mais profunda do que uma eleição: é uma guerra pela definição do que o Brasil é e de quem o Brasil pertence. O campo tutelar quer um país disciplinado, vigilante e periférico. O campo soberano luta por um Brasil criador, solidário e livre. Em 2026, o voto será o gesto visível dessa escolha — mas a verdadeira decisão se dará no plano simbólico e informacional: entre o Brasil que pensa por si e o Brasil que se deixa pensar por outros.

A trincheira democrática: onde se decide o futuro da nação

A democracia brasileira não será atacada por tanques, mas por narrativas. A guerra de 2026 é cognitiva: disputa-se não o território, mas a mente do cidadão. Cada escola, redação, sindicato, universidade e rede social tornou-se trincheira de uma luta silenciosa pela soberania informacional do país. E quem compreende isso sabe que defender a democracia é, hoje, defender o direito de pensar com cabeça própria.

A resistência democrática precisa unir estratégia e coragem. É hora de reconstruir a comunicação pública, proteger a ciência e reocupar o espaço simbólico que a extrema-direita sequestrou. A trincheira não é o passado; é o futuro. E o Brasil só será soberano quando transformar lucidez em força política. Porque toda vez que o país silencia, alguém escreve sua história de fora — e 2026 será o teste definitivo da nossa capacidade de narrar o Brasil em voz própria.

