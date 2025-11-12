STF suspende julgamento de 'kids pretos' acusados de planejar morte de autoridades

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta terça-feira (12) o julgamento do grupo conhecido como “kids pretos”, acusado de integrar uma organização criminosa que teria atuado para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder, mesmo após a derrota nas urnas em 2022. Segundo o g1, o caso será retomado na próxima terça-feira (18), quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentará seu voto.

O julgamento trata do chamado “núcleo 3”, composto por dez réus, entre militares e civis, acusados de envolvimento no plano “Punhal Verde-Amarelo”, que previa atentados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Moraes.

Defesa nega participação e critica provas da acusação

O advogado Jeffrey Chiquini da Costa pediu a absolvição do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, único réu preso preventivamente, e argumentou que ele “não tem qualquer ligação com o plano Punhal Verde-Amarelo”. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o militar teria participado de reuniões de teor golpista, o que a defesa nega.

“Azevedo, que a acusação coloca como liderança de monitoramento, não participou das reuniões. Ministro presidente, veja só a insanidade acusatória. Como que um tenente-coronel, que é liderança, não participa das reuniões de planejamento? Não faz sentido”, disse o advogado durante a sessão.

Fotos utilizadas pela defesa são questionadas

A defesa também apresentou fotos do aniversário do réu para tentar demonstrar que ele não esteve envolvido nas ações do dia 15, data em que, segundo a denúncia, os acusados monitoraram autoridades. Moraes, no entanto, questionou a ausência de registros fotográficos da data. “Não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos fotos no dia do nosso aniversário”, ironizou o ministro.

O advogado respondeu afirmando que o celular do militar foi apreendido e não houve acesso às imagens. “Excelência, essa pergunta é maravilhosa. Vamos suspender o julgamento e oficiar a Polícia Federal para fornecer o laudo de extração do celular do Azevedo”, disse, criticando a falta de transparência na investigação.

Flávio Dino cobra respeito e ética durante as sustentações

O clima ficou tenso após as críticas à PGR. O ministro Flávio Dino, que preside o colegiado, cobrou respeito dos advogados e lembrou que o plenário do STF “não é uma tribuna parlamentar”. “O tribunal tem sido, ao longo desses mais de 100 anos de República, extremamente leal com a advocacia brasileira; portanto, reivindicamos idêntico tratamento, não só nesta tribuna como fora dela”, afirmou Dino, de acordo com a reportagem.

Ele destacou que o colegiado valoriza as manifestações das defesas ao decidir sobre absolvições, rejeição de denúncias e penas, mas ressaltou que todos os participantes do processo devem agir com ética e equilíbrio.

Outros réus também negam envolvimento em plano golpista

As defesas dos tenentes-coronéis Ronald Ferreira e Sergio Cavalierri também negaram a participação dos militares em qualquer tentativa de golpe. O advogado João Carlos Dalmagro Júnior afirmou que “o coronel Ronald não é kid preto e em momento algum planejou qualquer ação contra o Estado Democrático de Direito”.

Já o advogado Igor Laboissieri Vasconcelos Lima, responsável pela defesa de Cavalierri, recorreu a uma citação da obra Senhor dos Anéis para ilustrar sua sustentação e destacar a importância da lealdade.