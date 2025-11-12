Congresso decide homenagear policiais mortos durante chacina no Rio

247 - O Congresso Nacional fez homenagens nesta quarta-feira (12) aos quatro policiais mortos durante a Operação Contenção, deflagrada no último dia 28 nos complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde 121 pessoas morreram na ação policial mais letal da história do estado. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi o autor da proposta.

Os quatro policiais mortos foram dois militares (Heber Carvalho da Fonseca e Clei Serafim Gonçalves) e dois civis (Rodrigo Velloso Cabral e Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho). A homenagem também foi prestada ao governador Cláudio Castro (PL) e às polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro.

A ação policial terminou com a apreensão de 93 fuzis e na prisão de 113 acusados de enfrentar ou tentar escapar da abordagem policial. Só 20 dos 100 mandados judiciais de prisão que embasaram a ação foram cumpridos.