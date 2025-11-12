PF indicia ex-deputado TH Joias e mais 17 pessoas

247 - A Polícia Federal indiciou o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias, e mais 17 pessoas após acusações de envolvimento com facções criminosas no estado do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar Thiego Raimundo dos Santos Silva responde por nove crimes. Ele, que era do MDB, está preso desde setembro deste ano e perdeu o mandato.

Entre os outros 17 indiciados, há três policiais militares da ativa, um policial federal e um ex-policial militar. Há dois traficantes de duas facções: Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a PF, o ex-parlamentar Thiego Raimundo dos Santos Silva cometeu os crimes de organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, contrabando, tráfico de drogas interestadual, exploração clandestina de atividades de telecomunicações, evasão de divisas, violação de sigilo profissional e embaraço à investigação de organização criminosa.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF, enviou o indiciamento ao desembargador Macário Ramos Júdice Neto, da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF), da 2ª Região (Rio e Espírito Santo).