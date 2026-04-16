Rico em recursos, pobre em poder

A crise no Estreito de Ormuz recoloca o petróleo no centro da disputa global — e, nesse tabuleiro, o Brasil passa a ocupar um lugar muito mais estratégico do que costuma reconhecer.

A China, maior importadora de energia do mundo, depende estruturalmente do fluxo que atravessa Ormuz. Qualquer ameaça àquele corredor — seja por escalada envolvendo o Irã, seja por intervenção direta dos Estados Unidos — cria um risco imediato de desorganização energética global. É exatamente nesse ponto que o petróleo brasileiro ganha centralidade.

Não se trata de um detalhe comercial. Trata-se de reposicionamento geoeconômico.

Ao ampliar as compras de petróleo brasileiro, a China não está apenas diversificando fornecedores — está reduzindo sua vulnerabilidade a um dos principais gargalos estratégicos do planeta. O pré-sal brasileiro, nesse contexto, funciona como uma espécie de “seguro geopolítico” fora do raio direto de conflito. Para o Brasil, isso se traduz em demanda robusta, entrada de divisas e valorização de seus ativos energéticos. Até aqui, parece um ganho inequívoco.

Esse movimento já está em curso. Em março de 2026, a China elevou suas importações de petróleo brasileiro para cerca de 1,6 milhão de barris por dia — o maior volume já registrado — em um contexto em que reduziu significativamente sua dependência do Oriente Médio diante da instabilidade no Golfo. Não se trata de uma oscilação pontual, mas de uma realocação estratégica de fornecedores em meio à crise.

O que está em curso não é simplesmente um ciclo favorável de exportações. É a incorporação do Brasil a uma engrenagem global de segurança energética desenhada por outra potência. Ao atender à demanda chinesa em um momento de tensão no Golfo, o país passa a desempenhar um papel funcional dentro da estratégia de contenção de riscos da Ásia — sem, no entanto, controlar os termos dessa inserção.

Há um ganho econômico claro, mas há também uma perda de autonomia silenciosa.

Porque quanto mais o Brasil se consolida como fornecedor de petróleo bruto para a China, mais reforça uma inserção primário-exportadora, dependente de preços internacionais voláteis e de decisões estratégicas tomadas fora de seu território. Não estamos falando apenas de comércio: estamos falando de uma especialização regressiva em um momento em que o mundo disputa tecnologia, cadeias industriais e poder financeiro.

A crise no Estreito de Ormuz escancara essa contradição.

De um lado, o Brasil se beneficia diretamente da instabilidade — preços mais altos, maior demanda, centralidade energética. De outro, torna-se ainda mais atrelado a um modelo de inserção que limita sua capacidade de definir o próprio projeto de desenvolvimento. Quanto maior a tensão no Golfo, maior a importância do petróleo brasileiro — e maior também o risco de o país se acomodar nesse papel.

O ponto central, portanto, não é celebrar o aumento das exportações.

É perguntar o que o Brasil faz com esse momento.

Se transformar essa janela em estratégia — agregando valor, expandindo refino, articulando política industrial e usando a renda do petróleo para diversificação produtiva — o país pode, de fato, converter crise externa em fortalecimento interno.

Se não, corre o risco de repetir o padrão histórico: ganhar no curto prazo e perder no longo.

E, desta vez, em um mundo muito mais instável — onde energia deixou de ser apenas uma commodity e voltou a ser, como sempre foi, instrumento de poder.

Terras raras e a disputa pelo futuro

Se o petróleo reposiciona o Brasil na crise do Estreito de Ormuz, os minerais de terras raras expõem, de forma ainda mais contundente, os limites desse reposicionamento.

O país detém uma das maiores reservas do mundo — frequentemente apontado como o segundo maior em potencial — mas permanece à margem daquilo que realmente importa: a transformação industrial desses minerais. Enquanto a China domina não apenas a extração, mas sobretudo o refino e a cadeia de valor das terras raras, o Brasil segue preso ao estágio mais primário do processo — quando sequer o realiza plenamente.

E aqui está o ponto decisivo: terras raras não são apenas mais uma commodity.

Elas são insumo crítico para turbinas eólicas, carros elétricos, sistemas de defesa, semicondutores e praticamente toda a base material da economia do século XXI. Em outras palavras, estamos falando da infraestrutura física da transição energética e da disputa tecnológica global.

O paralelo com o petróleo é inevitável — e incômodo.

Assim como no pré-sal, o Brasil possui o recurso. Assim como no petróleo, há demanda externa crescente. E, novamente, o risco é ocupar o papel de fornecedor de base, enquanto outros países controlam as etapas de maior valor, tecnologia e poder.

A diferença é que, no caso das terras raras, essa assimetria já está consolidada.

A China construiu, ao longo de décadas, um domínio quase monopolista sobre o refino e a manufatura desses minerais, transformando-os em instrumento estratégico de política externa. Não se trata apenas de mercado — trata-se de capacidade de pressão global. Quem controla terras raras controla cadeias produtivas inteiras.

O Brasil, por sua vez, assiste. Não por falta de recursos, mas por ausência de estratégia.

A crise no Estreito de Ormuz mostra como o petróleo pode elevar momentaneamente a relevância brasileira. Mas as terras raras revelam o outro lado da equação: a incapacidade histórica de transformar vantagem geológica em poder econômico e tecnológico.

E isso muda tudo.

Porque, enquanto o petróleo garante fluxo de divisas, as terras raras definem quem lidera — ou não — a próxima etapa da economia global. Permanecer fora dessa cadeia significa abrir mão não apenas de riqueza, mas de soberania tecnológica.

O risco, portanto, não é apenas repetir o padrão primário-exportador.

É consolidá-lo em duas frentes simultâneas: na energia e na tecnologia.

A ilusão da vantagem

O Brasil nunca teve tantos ativos estratégicos ao mesmo tempo — petróleo em escala global, reservas minerais críticas, posição geopolítica relativamente estável em um mundo em conflito.

E, ainda assim, permanece preso a uma lógica conhecida.

A ilusão é achar que abundância de recursos é sinônimo de poder.

Não é.

Poder, no mundo contemporâneo, não está na posse do recurso — está no controle da cadeia, na capacidade de transformação, na tecnologia, no comando financeiro e industrial que organiza esses fluxos.

Hoje, o petróleo brasileiro ajuda a estabilizar a segurança energética da China em meio à crise no Golfo. Amanhã, as terras raras brasileiras podem alimentar a transição energética global — desde que outros países façam o que o Brasil não faz.

Essa é a escolha colocada, ainda que raramente explicitada.

Ou o país transforma seus recursos em estratégia de desenvolvimento — industrializa, agrega valor, constrói capacidade tecnológica e redefine sua inserção internacional.

Ou continuará desempenhando o papel que sempre lhe foi reservado: fornecedor confiável de riqueza para os outros, enquanto adia, mais uma vez, o próprio futuro.