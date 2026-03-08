Uma estranha síndrome acomete algumas pessoas que escrevem nas chamadas redes sociais.

A humanidade, para elas, divide-se em "santos" e "hereges".

Os "santos" nunca cometem erros; os "hereges", sempre.

O “santo” deve ser sempre reverenciado; o “herege”, execrado.

O “santo” deve ser sempre protegido; o “herege”, exposto.

O "santo" nunca pode ser questionado. Quem o questiona vira "herege".

O "santo" da hora, para essas pessoas, é Alexandre de Moraes.

Elas se auto-intitulam “progressistas”, mas se comportam como no tempo das Cruzadas.

E também nunca cometem erros, devem ser sempre reverenciadas e protegidas e nunca podem ser questionadas.