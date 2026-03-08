"Santos" e "hereges"
"Progressistas" vivem no tempo das Cruzadas
Uma estranha síndrome acomete algumas pessoas que escrevem nas chamadas redes sociais.
A humanidade, para elas, divide-se em "santos" e "hereges".
Os "santos" nunca cometem erros; os "hereges", sempre.
O “santo” deve ser sempre reverenciado; o “herege”, execrado.
O “santo” deve ser sempre protegido; o “herege”, exposto.
O "santo" nunca pode ser questionado. Quem o questiona vira "herege".
O "santo" da hora, para essas pessoas, é Alexandre de Moraes.
Elas se auto-intitulam “progressistas”, mas se comportam como no tempo das Cruzadas.
E também nunca cometem erros, devem ser sempre reverenciadas e protegidas e nunca podem ser questionadas.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.