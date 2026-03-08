TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2868 artigos

        "Santos" e "hereges"

        "Progressistas" vivem no tempo das Cruzadas

        Alexandre de Moraes (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

        Uma estranha síndrome acomete algumas pessoas que escrevem nas chamadas redes sociais.

        A humanidade, para elas, divide-se em "santos" e "hereges".

        Os "santos" nunca cometem erros; os "hereges", sempre.

        O “santo” deve ser sempre reverenciado; o “herege”, execrado.

        O “santo” deve ser sempre protegido; o “herege”, exposto.

        O "santo" nunca pode ser questionado. Quem o questiona vira "herege".

        O "santo" da hora, para essas pessoas, é Alexandre de Moraes.

        Elas se auto-intitulam “progressistas”, mas se comportam como no tempo das Cruzadas.

        E também nunca cometem erros, devem ser sempre reverenciadas e protegidas e nunca podem ser questionadas.

