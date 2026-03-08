Viviane de Moraes, esposa do ministro do STF, nega ter recebido mensagens de Vorcaro

247 - A advogada Viviane Barci de Moraes negou que tenha recebido mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro em 17 de novembro de 2025, data da primeira prisão do dono do Banco Master.

Ela afirmou, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, que “não recebeu as referidas mensagens”, ao citar o arquivo em que Vorcaro pergunta, via WhatsApp: “alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

Mais cedo, o jornal O Globo informou que Moraes foi o destinatário da mensagem de Vorcaro, suspeito de cometer fraudes contra o sistema financeiro nacional e liderar uma organização criminosa. Contudo, a Secretaria de Comunicação do STF também negou. Segundo a versão do próprio ministro, Viviane seria a destinatária.

O STF informou que a verificação dos arquivos extraídos do celular de Vorcaro indicou que mensagens de “visualização única” enviadas em 17 de novembro de 2025 não estavam associadas ao contato telefônico de Alexandre de Moraes nos dados apreendidos.

Ainda segundo O Globo, Vorcaro mantinha um contrato de R$ 129 milhões com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes. Em nota, divulgada em dezembro, Moraes disse que o escritório de sua esposa não atuou na operação de aquisição do Master pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, perante o Banco Central.

Vorcaro foi transferido na sexta-feira (6) para a Penitenciária Federal em Brasília, presídio de segurança máxima.