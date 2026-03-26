São as águas de março fechando o inverno alemão

O mês de março de 2026 será recordado na história política alemã como o momento em que as águas de um inverno rigoroso não trouxeram apenas o degelo, mas uma inundação que alterou permanentemente as margens do poder. No dia 8, em Baden-Württemberg, e no dia 22, na Renânia-Palatinado, as urnas enviaram uma mensagem clara: a instabilidade política, longe de ser um fenômeno passageiro do Leste, tornou-se uma realidade estrutural no coração do Oeste alemão. O avanço da Alternativa para a Alemanha (AfD) e a resiliência estratégica do Die Linke (A Esquerda) mostram que o país vive um paradoxo onde o antigo consenso de centro está sendo desafiado por novas e velhas forças de mobilização.

Em Baden-Württemberg, o motor industrial da Alemanha, a AfD rompeu a barreira da insignificância regional ao atingir 18,8% dos votos. Duas semanas depois, na Renânia-Palatinado, o partido foi ainda mais longe, cravando 19,5% — o maior resultado da sigla em um estado do antigo Oeste até hoje. Esse crescimento não é apenas um grito de protesto, mas uma ocupação de espaço. Ao quase dobrar seu desempenho em relação às últimas eleições estaduais nessas regiões, a AfD prova que sua narrativa de resistência contra o custo das políticas migratórias, contra o ritmo acelerado do abandono dos combustíveis fósseis e contra o peso econômico das metas climáticas de Berlim e Bruxelas encontrou eco na classe trabalhadora que antes era fiel aos partidos tradicionais. O chamado “cordão sanitário”, ou seja, a promessa de isolar a direita radical de coalizões de governo continua de pé por parte da CDU e do SPD, mas com quase 20% do parlamento nas mãos da oposição radical, a governabilidade torna-se um exercício de contorcionismo político cada vez mais exaustivo.

Enquanto a direita avança, a esquerda vive um momento de paradoxo profundo que exige uma leitura atenta. Falar em irrelevância do Die Linke seria um erro de análise diante do cenário nacional; afinal, na eleição federal de 2025 que levou Friedrich Merz à Chancelaria, o partido demonstrou uma força resiliente ao conquistar cerca de 9% dos votos, consolidando-se como uma voz crítica e necessária no Bundestag. Contudo, em março de 2026, a realidade estadual no Sudoeste foi mais árdua. O partido registrou 4,4% tanto em Baden-Württemberg quanto na Renânia-Palatinado, batendo na trave da cláusula de barreira de 5%. Esse cenário revela um partido que possui uma base nacional sólida e influente, mas que enfrenta uma barreira de capilaridade regional no Oeste, onde o voto de descontentamento tem sido disputado palmo a palmo com o populismo de direita.

O segundo semestre promete ser o verdadeiro teste de sobrevivência para a democracia alemã. O calendário eleitoral de 2026 ainda guarda datas cruciais que decidirão o equilíbrio de forças do país. No dia 6 de setembro, a Saxônia-Anhalt irá às urnas, seguida por um “super domingo” em 20 de setembro, quando ocorrerão simultaneamente as eleições em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. É nessas datas, especialmente na capital e no Leste, que o Die Linke buscará traduzir sua musculatura nacional em vitórias locais concretas, enquanto a AfD tentará consolidar a liderança que as pesquisas já lhe atribuem nessas regiões.

A Alemanha que emerge deste mês de março é um país em busca de novos equilíbrios. A vitória da CDU de Merz na Renânia-Palatinado, encerrando décadas de hegemonia social-democrata, mostra um desejo por ordem, mas a ascensão da AfD indica que essa ordem sofre pressões externas intensas. O Die Linke, por sua vez, caminha sobre a linha tênue entre sua relevância parlamentar em Berlim e a necessidade de furar o bloqueio dos 5% nos estados ocidentais. As águas de março fecharam o inverno, mas o que elas regam agora é um terreno político fértil para rupturas que a Alemanha, até pouco tempo atrás, considerava improváveis.