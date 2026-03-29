Se tiver dois palanques no 1º turno no RS, Lula corre o risco de ficar sem nenhum no 2º turno
Análise de Jeferson Miola aponta que fragmentação da base governista no Rio Grande do Sul pode favorecer forças de oposição
A hipótese de PDT e PT do Rio Grande do Sul saírem em chapas separadas para a disputa do governo estadual pode deixar o presidente Lula sem nenhum palanque no segundo turno.
A desunião destes dois partidos que integram a base de sustentação do governo Lula em Brasília pode, potencialmente, favorecer a ida ao segundo turno da chapa apoiada pelo governador Eduardo Leite e encabeçada pelo vice-governador Gabriel Souza.
Apesar de por enquanto ostentar baixos percentuais nas pesquisas eleitorais, ficando abaixo de Juliana Brizola/PDT e Edegar Pretto/PT nas simulações, a aliança eleitoral de Gabriel Souza tem prefeitos do MDB em 126 municípios e em outros 41 do PSD, além de dezenas de vice-prefeitos, vereadores, deputados, militâncias e máquinas partidárias bem estruturadas em praticamente todos os municípios gaúchos.
As seções gaúchas do MDB e PSD são, majoritariamente, oposicionistas em relação ao governo Lula. Se Eduardo Leite for confirmado candidato presidencial, o sentimento antipetista odioso ganhará ainda mais terreno.
Portanto, se a candidatura de Gabriel Souza tiver maior votação que o desempenho individual da Juliana Brizola e do Edegar Pretto –hipótese que não pode ser desprezada– a eleição de outubro será decidida no segundo turno entre o antipetista e antilulista Gabriel Souza e o tenente-coronel bolsonarista Luciano Zucco, do PL.
Nesta circunstância, o presidente Lula não teria um palanque próprio no segundo turno no Rio Grande do Sul, o que é tremendamente preocupante no contexto de uma eleição que se afigura ainda mais renhida e difícil que a de 2022.
Além disso, a incapacidade de PT e PDT chegarem a um entendimento para a viabilização de uma candidatura única também complica a eleição de pelo menos uma das duas cadeiras em disputa para o Senado.
Isso porque o PDT poderia lançar candidatura própria ao Senado para reforçar sua candidatura majoritária; ou, o que não seria improvável, poderia se unir à chapa de Gabriel Souza, dada a pressão de setores internos contrários à aliança com o PT.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.