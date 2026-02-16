Indefinição marca frente de esquerda no RS com PT e PDT disputando candidatura única

247 - A possibilidade de uma candidatura única da esquerda ao governo do Rio Grande do Sul em 2026 segue indefinida diante da disputa entre Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) pela liderança da frente progressista no estado. Embora haja convergência sobre a necessidade de união para enfrentar a direita, nenhum dos partidos demonstra disposição de abrir mão da cabeça de chapa.

Na quarta-feira (11), o presidente Lula recebeu a ex-deputada estadual Juliana Brizola e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, no Palácio do Planalto para discutir o cenário eleitoral gaúcho. Lideranças pedetistas avaliam que a esquerda teria mais chances de vitória caso o PT aceitasse integrar uma aliança liderada pela neta de Leonel Brizola, hipótese que implicaria o partido não lançar candidato próprio ao governo estadual pela primeira vez.

Após a reunião, Lupi afirmou nas redes sociais que a conversa foi "franca e respeitosa", acrescentando que Lula "ouviu com atenção" o pedido de apoio à pré-candidatura de Juliana. O dirigente já havia se reunido anteriormente com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e disse ter recebido compromisso de apoio — versão negada pelo diretório petista.

Também nas redes sociais, Juliana publicou foto ao lado de Lula e Lupi e declarou: "Respeito o tempo de cada partido e saio deste encontro confiante e esperançosa, com a certeza de que estamos construindo um projeto sério para o nosso Estado".





PT mantém pré-candidatura de Edegar Pretto

Apesar das conversas sobre unidade, o PT trabalha com a pré-candidatura do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, nome consolidado internamente desde a eleição de 2022. Naquele ano, o petista quase levou a disputa ao segundo turno contra o atual governador Eduardo Leite (PSD), que avançou por diferença inferior a 2.500 votos.

O PDT gaúcho já confirmou apoio à reeleição de Lula em nível nacional, e tanto Pretto quanto Juliana defendem publicamente a formação de uma frente de esquerda. Ainda assim, ambos afirmam que não pretendem abrir mão de suas candidaturas.

Segundo o presidente estadual do PT, o deputado estadual Valdeci Oliveira, já ocorreram "três ou quatro" reuniões com PDT e PSB, partido que ainda não definiu posição.

Ele afirmou: "Nós já temos um passo dado, que é uma mesa pró-Lula com oito partidos aqui no Estado. Isso já é importante". E acrescentou: "Vamos trabalhar bastante para que a gente possa ter o máximo de unidade, mas não vamos nos dividir se porventura sair mais do que uma candidatura nesse campo. Organizado, é claro, para que possamos estar juntos no segundo turno."