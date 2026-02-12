Estamos construindo um projeto sério para o RS, diz Juliana Brizola após reunião com Lula

247 - O presidente Lula recebeu, na noite desta quarta-feira (11), no Palácio do Planalto, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e a pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola. A reunião movimentou os bastidores políticos do estado, em meio ao avanço das tratativas entre PDT e PT para a formação de uma aliança eleitoral em 2026.

Após a reunião, Juliana Brizola publicou uma mensagem destacando o significado político do diálogo com o presidente da República. Em sua declaração, afirmou: "Me honra conversar com o presidente Lula sobre o país, sobre o Rio Grande e sobre caminhos possíveis para melhorar a vida da nossa gente."

A pré-candidata também ressaltou que o encontro reforçou seu otimismo quanto às negociações em curso e à construção de uma candidatura competitiva. "Respeito o tempo de cada partido e saio deste encontro confiante e esperançosa, com a certeza de que estamos construindo um projeto sério para o nosso Estado."

O encontro ocorre em meio a um cenário de tensão crescente entre PDT e PT no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, as conversas para uma possível aliança avançaram, mas a definição sobre quem lideraria a chapa majoritária tornou-se o principal ponto de conflito. Durante visita ao estado, Carlos Lupi chegou a afirmar que a parceria entre os dois partidos estaria assegurada, com Juliana Brizola como cabeça de chapa.

A declaração, no entanto, gerou reação imediata dentro do PT gaúcho. Lideranças petistas e o próprio pré-candidato do partido, Edegar Pretto, indicaram que não pretendem abrir mão do comando da candidatura ao Palácio Piratini.

O impasse também foi alimentado por um episódio recente envolvendo Lupi e o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Na semana passada, os dois se encontraram em Brasília e o dirigente do PDT divulgou uma foto sugerindo que o encontro tratou das alianças regionais. Pouco depois, Edinho negou publicamente que o tema tenha sido discutido, o que evidenciou divergências até mesmo na condução das conversas entre as cúpulas partidárias.

Segundo Lupi, houve um "diálogo franco e respeitoso sobre o futuro do Estado" na reuniao com Lula.

Enquanto PDT e PT discutem o futuro da composição eleitoral, o PDT enfrenta ainda dificuldades internas. Parte do partido no estado mantém proximidade com o governo de Eduardo Leite, que trabalha para consolidar como nome preferencial à sucessão o vice-governador Gabriel Souza (MDB).

No PT gaúcho, o planejamento político também segue em andamento. O partido prevê para o próximo dia 24 de fevereiro um encontro para definir o início de uma caravana de mobilização pelo interior do estado, em um esforço para fortalecer a pré-candidatura de Edegar Pretto.

Tanto Juliana Brizola quanto Edegar Pretto foram lançados oficialmente por seus partidos no final do ano passado, e até o momento nenhuma das pré-candidaturas definiu nome para vice. No caso do PT, a estratégia nacional inclui ainda uma composição para o Senado: a chapa estaria fechada com Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSol).

O grupo petista avalia como trunfo eleitoral o desempenho de Edegar Pretto em 2022, quando obteve votação expressiva e ficou próximo de avançar ao segundo turno. Atualmente, ele ocupa a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).