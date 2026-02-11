Lula recebe Juliana Brizola no Planalto e avalia apoio ao PDT no RS

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, a ex- deputada estadual Juliana Brizola (PDT), pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, em uma conversa que reforça as articulações para a formação de uma aliança entre PT e PDT nas eleições estaduais de 2026. A reunião ocorre após convite direto do presidente, que teria demonstrado interesse em conhecê-la pessoalmente. As informações são do jornal O Globo.

Lula nunca havia se encontrado presencialmente com a neta do ex-governador Leonel Brizola. Juliana viajou de Porto Alegre a Brasília para participar do encontro, em meio ao avanço das negociações entre as duas legendas para a montagem de um palanque competitivo no estado.

No centro das conversas está a tentativa de construir uma chapa capaz de enfrentar a candidatura do deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), apontado como o nome bolsonarista mais bem posicionado até o momento na disputa pelo Palácio Piratini. A movimentação busca unir forças em torno de um projeto que amplie as chances do campo progressista no Rio Grande do Sul.

Atualmente, o PT mantém como pré-candidato ao governo gaúcho Edegar Pretto, diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, Lula avalia alternativas e considera a proposta defendida pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que pressiona por uma composição em que Juliana Brizola lidere a chapa, com Edegar ocupando a vaga de vice.

O desenho sugerido por Lupi prevê ainda uma reorganização na corrida ao Senado, com Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL) disputando as vagas disponíveis. A composição, porém, enfrenta resistência dentro do PT gaúcho, onde dirigentes defendem candidatura própria e demonstram insatisfação com a possibilidade de abrir mão da cabeça de chapa.

As tratativas vêm sendo analisadas diretamente por Lula e também pelo presidente do PT, Edinho Silva, que acompanha o avanço das conversas com o PDT. Na semana passada, Edinho e Carlos Lupi se reuniram em Brasília para discutir os palanques estaduais, em uma rodada de negociações voltada à construção de alianças para 2026.

Após o encontro, Lupi chegou a afirmar publicamente que o PT apoiaria Juliana Brizola no Rio Grande do Sul. A direção petista, no entanto, negou que a aliança esteja definida e sinalizou que o debate segue aberto, com divergências internas ainda sendo tratadas.