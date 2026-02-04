Lupi afirma que PT deve apoiar Kalil na disputa por Minas

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, declarou que o PT em Minas Gerais deverá apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ao governo do estado nas eleições de 2026. Kalil se filiou recentemente ao PDT, e a afirmação de Lupi ocorreu após um encontro com a direção nacional do PT.

A manifestação foi feita em uma publicação nas redes sociais logo depois da reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Segundo Lupi, houve a confirmação do compromisso político do partido com a candidatura de Kalil, embora a formalização da aliança ainda dependa de decisões internas do PT.

“Na reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmei a aliança do PDT nacional para reeleger o presidente Lula e recebi a confirmação do compromisso petista de apoiar as candidaturas ao governo de Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil, em Minas Gerais, e de Requião Filho, no Paraná. Com a formalização interna do PT, nos próximos dias, avançaremos para vencer nesses estados estratégicos”, afirmou Lupi.

Após a publicação, Edinho Silva divulgou uma nota com tom mais cauteloso sobre o teor do encontro. Segundo ele, a conversa não teve como objetivo definir palanques eleitorais nos estados. “As definições sobre as candidaturas estaduais seguem em debate e serão construídas em acordo com os diretórios estaduais”, informou.

Alexandre Kalil disputou o governo de Minas em 2022, tendo o então deputado estadual André Quintão como candidato a vice. A chapa foi derrotada pelo atual governador Romeu Zema, reeleito em primeiro turno. Desde então, o PT mineiro segue sem uma definição clara sobre qual caminho adotará na disputa estadual.

A presidente estadual do PT em Minas, deputada Leninha, foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a possibilidade de apoio a Kalil. Sem um palanque definido no estado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará a reeleição, o partido tem avaliado diferentes nomes ao longo dos últimos meses.

Entre os nomes sondados estão o ex-presidente da Fiesp, Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar; a reitora da UFMG, Sandra Goulart; e o senador Rodrigo Pacheco, que negocia filiação ao União Brasil e ainda não decidiu se será candidato ao governo mineiro. Também foram mencionados as prefeitas Margarida Salomão, de Juiz de Fora, e Marília Campos, de Contagem, além do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Franco.

Em entrevista recente, Marília Campos defendeu que o PT apoie Alexandre Kalil caso Rodrigo Pacheco não confirme candidatura. Com o início oficial da campanha marcado para o domingo (16), em agosto, a indefinição do PT em Minas permanece como um dos principais pontos de atenção do cenário político estadual.