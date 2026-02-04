TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Lupi afirma que PT deve apoiar Kalil na disputa por Minas

      Presidente do PDT diz ter recebido sinalização de apoio petista após reunião com Edinho Silva

      Lupi afirma que PT deve apoiar Kalil na disputa por Minas (Foto: Reprodução/Instagram)

      247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, declarou que o PT em Minas Gerais deverá apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, ao governo do estado nas eleições de 2026. Kalil se filiou recentemente ao PDT, e a afirmação de Lupi ocorreu após um encontro com a direção nacional do PT.

      A manifestação foi feita em uma publicação nas redes sociais logo depois da reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Segundo Lupi, houve a confirmação do compromisso político do partido com a candidatura de Kalil, embora a formalização da aliança ainda dependa de decisões internas do PT.

      “Na reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmei a aliança do PDT nacional para reeleger o presidente Lula e recebi a confirmação do compromisso petista de apoiar as candidaturas ao governo de Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil, em Minas Gerais, e de Requião Filho, no Paraná. Com a formalização interna do PT, nos próximos dias, avançaremos para vencer nesses estados estratégicos”, afirmou Lupi.

      Após a publicação, Edinho Silva divulgou uma nota com tom mais cauteloso sobre o teor do encontro. Segundo ele, a conversa não teve como objetivo definir palanques eleitorais nos estados. “As definições sobre as candidaturas estaduais seguem em debate e serão construídas em acordo com os diretórios estaduais”, informou.

      Alexandre Kalil disputou o governo de Minas em 2022, tendo o então deputado estadual André Quintão como candidato a vice. A chapa foi derrotada pelo atual governador Romeu Zema, reeleito em primeiro turno. Desde então, o PT mineiro segue sem uma definição clara sobre qual caminho adotará na disputa estadual.

      A presidente estadual do PT em Minas, deputada Leninha, foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a possibilidade de apoio a Kalil. Sem um palanque definido no estado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará a reeleição, o partido tem avaliado diferentes nomes ao longo dos últimos meses.

      Entre os nomes sondados estão o ex-presidente da Fiesp, Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar; a reitora da UFMG, Sandra Goulart; e o senador Rodrigo Pacheco, que negocia filiação ao União Brasil e ainda não decidiu se será candidato ao governo mineiro. Também foram mencionados as prefeitas Margarida Salomão, de Juiz de Fora, e Marília Campos, de Contagem, além do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Franco.

      Em entrevista recente, Marília Campos defendeu que o PT apoie Alexandre Kalil caso Rodrigo Pacheco não confirme candidatura. Com o início oficial da campanha marcado para o domingo (16), em agosto, a indefinição do PT em Minas permanece como um dos principais pontos de atenção do cenário político estadual.

      Artigos Relacionados

      Tags