Secretário de Cláudio Castro liderou grupo de evangelização no Réveillon de Copacabana

Alexandre Isquierdo

A polêmica envolvendo a criação de um palco gospel na tradicional festa de fim de ano na praia de Copacabana, ganhou novos capítulos após uma postagem feita nas redes sociais do vereador e secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo, onde ele aparece ao lado de jovens evangélicos evangelizando pessoas e as convidando a “aceitar Jesus” durante o Réveillon na orla carioca. A nível de contextualização, vale lembrar que o prefeito Eduardo Paes sofreu críticas de diversos segmentos ao anunciar o palco como atração, e as rebateu acusando os críticos de preconceito contra o povo cristão.

Pastor da ADVEC (Assembleia de Deus Vitória em Cristo) – igreja comandada por Silas Malafaia – Isquierdo postou em seu perfil do Instagram (https://www.instagram.com/p/DTA9eOmjfbp/) fotos e vídeos da “evangelização” organizada por ele e disse que “mais uma vez o Réveillon de Copacabana foi impactado com a presença do Espírito Santo! Muito louvor, adoração e vidas tocadas pelo mover de Deus”. Ao lado do secretário de Cláudio Castro, aparece um jovem identificado como Lucão, a quem Alexandre Isquierdo passa a palavra. “Viemos ser igreja através de uma oportunidade que a prefeitura concedeu, que é um palco gospel. Mas estamos aqui marcando posição e declarando que o Rio de Janeiro é do senhor Jesus”, disse o rapaz.

Alexandre Isquierdo, que elegeu vereador com o apoio e financiamento de Silas Malafaia, presidia a Comissão de Ética da Câmara dos vereadores em 2022, quando viu o nome do seu irmão, o designer Daniel Isquierdo, figurar na lista de pagamentos do Ceperj, um escândalo que assombra o governador do Rio de Janeiro e colocou o seu mandato sob constante risco de cassação. Daniel teria sido indicado pelo irmão e recebeu seis pagamentos do Ceperj, todos no mesmo valor: R$ 4.610 (R$ 27.660 no total), segundo matéria do jornal Extra de 9 de agosto de 2022. Isquierdo nega que tenha feito a indicação e se defende apelando para o seu histórico político e religioso.

O secretário também atuou como DJ no palco gospel montado no Leme, que recebeu nomes conhecidos do mundo evangélico, como o cantor Thalles Roberto, e o pastor Cláudio Duarte, o mesmo que viralizou nas redes sociais após ir a Londres visitar o Nusr-Et Steakhouse, restaurante do chef turco Salt Bae, e comer o seu famoso bife folhado a ouro que custa £500 (quinhentas libras), cerca de R$ 3.650,88 na cotação atual.

Em entrevista ao programa Um Tom de Resistência, da TV 247, o Babalaô e doutor em história da África, Ivanir dos Santos - que foi atacado pelo prefeito Eduardo Paes ao criticar o palco gospel – disse não ter nada contra a presença evangélica no Réveillon carioca, mas defende que o protagonismo do culto de matriz africana – responsável pela criação do evento e por alçá-lo à condição de maior Réveillon do mundo – seja reconhecido, respeitado e preservado.