Sem Anistia

Apoie o 247

ICL

Por Carla Teixeira

A posse de Lula, ocorrida neste 1º de janeiro, foi um dos momentos mais simbólicos da história da Nova República. A cena de Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto ao lado de representantes do povo brasileiro e da cachorrinha Resistência, e da faixa presidencial passando de mão em mão até ser colocada no presidente eleito pelo povo entra para o rol das imagem-monumento do Brasil. Lula chorou, Janja chorou e cada brasileiro que lutou pela democracia, contra o autoritarismo, esteve emocionado.

A partir daqui começa outra etapa da luta política nacional: unir e reconstruir o país, mas também apurar minuciosamente os crimes cometidos nos últimos seis anos por agentes do estado. Em outras palavras, é preciso estabelecer a memória, a verdade e oferecer reparação para todos que sofreram com o genocídio promovido pelo governo sainte.

O desmonte do estado brasileiro iniciado pelo golpista Michel Temer, em 2016, foi assombrosamente aprofundado por Jair Bolsonaro. Como apontou o relatório da equipe de transição, entre 2019 e 2022 o Brasil bateu recordes de feminicídio, as políticas de igualdade racial sofreram severos retrocessos, produziu-se um desmonte de políticas de juventude, um ataque sistemático ao direito dos povos indígenas, à educação, à saúde, à cultura, às liberdades e às conquistas coletivas das últimas décadas.

A gestão governamental da pandemia constituiu a mais grave violação dos direitos humanos já praticada neste período republicano. Há muitas maneiras de um governo matar seu povo: construindo campos de concentração para trabalho forçado, enviando “inimigos” para câmaras de gás ou deixando de tomar as medidas necessárias em meio à mais letal crise sanitária dos tempos recentes.

Como presidente, Jair Bolsonaro foi desumano, cruel e assassino: espalhou mentiras, se negou a comprar vacinas, recusou medidas de proteção, desestruturou políticas públicas essenciais e incentivou a contaminação da população insistindo na estratégia ineficaz de imunização por contágio. Tudo isso faz de Bolsonaro um dos maiores genocidas de nosso tempo que entrará para a história ao lado de figuras desprezíveis e abjetas como Adolf Hitler e Benito Mussolini.

Durante a transição política da Ditadura Militar para a Nova República, a sociedade civil cometeu o erro de conciliar com violadores dos direitos humanos e assassinos. A Anistia “ampla, geral e irrestrita” não puniu os delinquentes de outrora e certamente faz acreditar aos atuais que jamais serão responsabilizados pelos crimes que cometeram, principalmente quando sob a proteção de uma farda militar.

A conciliação e a acomodação promovida pela frente ampla da década de 1980, liderada pela centro-direita, nos fez chegar ao século XXI com os vícios do XX. Para sanar tal chaga histórica é preciso construir o consenso na sociedade em torno da necessidade iminente de estabelecer uma justiça de transição para apurar os crimes cometidos durante a pandemia da covid-19.

Esmagar o bolsonarismo, como uma verme, também deve interessar à direita liberal que então terá aberto campo político e eleitoral. Os exemplos históricos nos mostram que as maiores conquistas civilizatórias, no sentido de avanço dos direitos e aprofundamento da democracia, apenas se efetivaram quando a punição aos criminosos ocorreu imediatamente após a destituição dos governo autoritários.

O contexto é favorável, mas demandará intensa mobilização popular. Em seus discursos de posse, Lula apontou os três pilares de seu governo: atender aos direitos da população, fortalecer a democracia e retomar a soberania nacional. Avisou que o rigor da lei será utilizado contra criminosos e exaltou a frente ampla construída para “impedir o retorno do autoritarismo”. A diferença entre a década de 1980 e hoje é que, desta vez, são as forças populares à esquerda que lideram o processo político.

Percebendo que a terra é redonda e dá voltas, o general Mourão – falastrão mal-punido quando era da ativa – tratou de jogar Bolsonaro aos leões, em rede nacional, durante seu último discurso como vice-presidente no exercício da presidência. O objetivo é dissociar os Comandantes das forças armadas – que apoiaram o capitão para que seus Oficiais ficassem na mamata do governo – dos crimes praticados.Punir Bolsonaro, os delinquentes de farda e de terno que apoiaram sua tentativa de desvio autoritário e violador dos direitos humanos é o único meio de garantir que atrocidades como a que vivemos não voltarão a ocorrer. Desde a invasão portuguesa, no século 16, essa é a mais favorável oportunidade de lidar com nossa herança autoritária e violenta para romper a tradição de ciclos antidemocráticos. Sem Anistia para os agentes do estado que cometeram crimes. Apenas assim poderemos efetivamente deixar de bradar “ditadura nunca mais” para afirmar, com tranquilidade, “ democracia para sempre ”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.