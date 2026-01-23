No início da noite de ontem, o Movimento Brasil Livre (MBL), de extrema-direita, organizou um protesto em frente à sede do Banco Master, na Rua Elvira Ferraz, no bairro Itaim Bibi, próximo à Faria Lima.

O prédio suntuoso estava cercado por tapumes e lonas desde o dia anterior, o que impediu o acesso direto à fachada. Centenas de manifestantes (ou milhares, segundo algumas fontes) gritaram “Fora Dias Toffoli” e o xingaram de “filho da puta”.

Com Daniel Vorcaro, apontado como o principal vilão — autor da pirâmide que roubou bilhões de reais de milhões de brasileiros —, o MBL pegou leve. O coro, nesse caso, foi outro:

“Ei, Vorcaro, cadê a delação?”

O ministro Alexandre de Moraes também foi xingado.

É difícil não notar semelhanças com o protesto ocorrido em 30 de maio de 2020, sob a liderança de Sara Giacomini, do grupo autodenominado “300 do Brasil”, em frente ao STF, em Brasília.

Na ocasião, tratou-se de um ato noturno de extrema-direita bolsonarista, com cerca de 30 participantes usando máscaras, carregando tochas acesas, entoando gritos contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o STF como um todo, além de exigir o fechamento da Corte.

Foi uma clara evocação de comícios da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, nos anos 60, e de manifestações nazistas na Alemanha, nos anos 30.

O protesto noturno de ontem, em frente ao Banco Master, com faixas e cartazes, foi maior do que o de Brasília, mas com o mesmo objetivo: atacar o STF.

Só faltaram as tochas.