Só faltou dar vivas ao rentismo

“O sistema financeiro nunca ganhou tanto dinheiro como ganha no nosso governo. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no nosso governo”, declarou Lula nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro.

Esta declaração do Presidente, com certo ufanismo e satisfação, é de arrepiar os cabelos da esquerda socialista.

Deveria se envergonhar e não exaltar o mesmo de sempre dos seus governos: falam muito em justiça social e fazem pouco.

As alíquotas do IR são vergonhosamente complacentes com os ricos, o salário-mínimo é ridículo, é inconstitucional, pois não cobre as despesas básicas elencadas pela Constituição.

Contudo, é a estampa dos governos Lula, migalhas para os despossuídos e um tantão para os endinheirados.

Em relação e em proporção aos demais países, o rico não paga quase nada e os pobres muito, até em relação ao país mais capitalista, os EUA.

No sistema capitalista o dinheiro não dá nas árvores, é produto do capital e do trabalho; não há mágica, a equação é simples: se o capital fica com muito é porque o trabalho fica com pouco.

Declarações como estas que o presidente fez e amiúde faz semelhantes é uma péssima pedagogia, porque vai passando para o povão como natural e até algo para comemorar em vez de enlutar, indignar e provocar ações no sentido de combater tanta injustiça. Em lugar disso, vai enaltecendo a sua capacidade de gestor do capitalismo.

Só falta os lulistas pelegos começarem a torcer para o seu Banco preferencial ser o primeiro do ranking dos lucros financeiros.

O capital financeiro é estéril, não produz riquezas, só suga e encarece a linha de produção e as dívidas do governo.

O ganho foi muito mesmo, Presidente, graças aos seu pupilo, Galípolo, com o terceiro maior juros reais do mundo, atrás da Turquia e da Rússia.

E Galípolo não está satisfeito com a autonomia, quer a independência do BC, ou seja: um Quinto Poder independente da soberania popular.

“É muito importante cuidar do Banco Central”, afirmou Haddad, ao argumentar que a autarquia pode tanto contribuir para o desenvolvimento quanto causar prejuízos relevantes aos governos e ao país, a depender de sua atuação.

E um afirmação que sublinha o risco de um BC independente do governo.

Felizmente para o governo e infelizmente para os trabalhadores, os sindicatos em sua maioria são dominados pela elite pelega e burocrática da classe.

É lamentável que a minha geração de combate à ditadura e da redemocratização, lembre com tanta saudade o governo de João Goulart. Porque o Jango mobilizava as massas, enquanto o atual mobiliza somente os de auditório.

Demos a nossa juventude e a nossa vida pra isso? Não caminha nem para a social-democracia e nem para o socialismo.

Caminha para onde?

Para as avenidas do capitalismo sob o chão das fábricas, reforçando e reafirmando a alienação do trabalho sobre o produto que geram.

O que devemos fazer para o Lula 4 ser um governo efetivamente de mudanças estruturais em favor do povo trabalhador?

Mesmo que, e oxalá consigamos, melhorar o Congresso, sem mobilização da sociedade continuaremos a claudicar.