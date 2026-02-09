Isenção do IRPF até R$ 5 mil muda o contracheque: veja quanto pode sobrar no salário

247 – A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil por mês começou a valer em janeiro e já aparece no bolso de milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Com a nova regra, parte dos contribuintes que antes tinham retenção de IR na fonte deixou de pagar o tributo, elevando diretamente o salário líquido.

A mudança foi detalhada em reportagem do site Metrópoles, que reuniu simulações e cálculos sobre o impacto no contracheque conforme a renda mensal bruta. Na prática, a isenção faz com que o trabalhador nessa faixa passe a ter, em geral, apenas os descontos obrigatórios — como a contribuição ao INSS — sem a mordida mensal do Imposto de Renda.

O que muda no contracheque com a isenção até R$ 5 mil

A lógica é simples: aquilo que antes era recolhido mensalmente como Imposto de Renda retido na fonte deixa de ser descontado, aumentando o valor que efetivamente entra na conta ao fim do mês. O efeito é mais perceptível para quem estava nas faixas em que o imposto já incidia com peso relevante, especialmente próximo ao novo teto de isenção.

No desenho descrito, trabalhadores com rendimento bruto de até R$ 5 mil passam a ter alívio imediato no desconto do IR. Para o contribuinte, isso não é “bônus” ou “reajuste” no salário bruto, mas um ganho líquido real: o dinheiro não sai do holerite porque o tributo deixa de ser cobrado naquela faixa.

Além do impacto individual, a medida tende a repercutir na economia do dia a dia, ao aumentar a renda disponível e, com isso, a capacidade de consumo das famílias. Quando esse ganho se espalha por milhões de pessoas, setores ligados ao mercado interno podem sentir maior demanda, ainda que o resultado final dependa do nível de endividamento, do preço dos alimentos e do custo do crédito.

Quanto pode aumentar o salário líquido: simulações por faixa de renda

O impacto varia conforme a renda mensal e as deduções aplicáveis, mas as simulações reunidas mostram ganhos mensais que vão de valores modestos a algumas centenas de reais. Um trabalhador com salário bruto de R$ 4 mil, por exemplo, que antes tinha incidência de IR após as deduções legais, pode deixar de sofrer a retenção e passar a receber mais ao fim do mês.

Cálculos apresentados pela Confirp Contabilidade indicam que um contribuinte com renda bruta de R$ 5 mil terá ganho mensal de R$ 312,89 com a ampliação da faixa de isenção. Considerando também o 13º salário, esse ganho anual chegaria a R$ 4.067,57.

Abaixo, os valores mensais de aumento no salário líquido conforme as faixas destacadas nas simulações:

R$ 3.036: não teria ganho mensal

R$ 3.400: R$ 27,30 por mês

R$ 3.600: R$ 54,76 por mês

R$ 3.800: R$ 84,76 por mês

R$ 4.000: R$ 114,76 por mês

R$ 4.200: R$ 144,76 por mês

R$ 4.400: R$ 177,89 por mês

R$ 4.600: R$ 222,89 por mês

R$ 4.800: R$ 267,89 por mês

R$ 5.000: R$ 312,89 por mês

A simulação também mostra que, acima de R$ 5 mil, ainda pode haver ganho — mas ele vai diminuindo conforme a renda sobe, por conta do mecanismo que distribui o benefício de forma parcial:

R$ 5.200: R$ 286,27 por mês

R$ 5.400: R$ 259,64 por mês

R$ 5.600: R$ 233,01 por mês

R$ 5.800: R$ 206,38 por mês

R$ 6.000: R$ 179,75 por mês

R$ 6.200: R$ 153,12 por mês

R$ 6.400: R$ 126,49 por mês

R$ 6.600: R$ 99,86 por mês

R$ 6.800: R$ 73,23 por mês

R$ 7.000: R$ 46,60 por mês

R$ 7.200: R$ 19,98 por mês

R$ 7.350: não teria ganho mensal

R$ 7.400: não teria ganho mensal

R$ 7.500: não teria ganho mensal

R$ 8.000: não teria ganho mensal

O material aponta que, para quem recebe entre R$ 3.400 e R$ 4.800, o ganho real vai de R$ 27 a R$ 267 por mês. Já entre R$ 5.200 e R$ 7.200, o ganho oscila de R$ 286 a R$ 19 mensais, com redução gradual.

Por que o ganho diminui acima de R$ 5 mil: a “escadinha” do desconto parcial

Um ponto importante para entender a transição é o mecanismo descrito como “escadinha”, em que o benefício não desaparece de uma vez para todos acima do limite. Em vez disso, há uma redução progressiva do ganho conforme o salário aumenta, até o efeito se tornar nulo a partir de determinados patamares.

Na prática, isso evita um salto abrupto em que alguém com renda ligeiramente acima de R$ 5 mil ficasse em situação pior do que quem recebe exatamente R$ 5 mil. Ao aplicar o benefício de modo parcial e decrescente, o sistema busca suavizar a passagem entre faixas e reduzir distorções no contracheque.

Esse desenho ajuda a explicar por que um contribuinte com renda bruta de R$ 5.200 ainda aparece com ganho relevante nas simulações, enquanto outro com renda de R$ 7.350 já não teria aumento mensal.

Isenção “fiscalmente neutra”: como o governo tenta compensar a perda de arrecadação

O texto destaca que a ampliação da faixa de isenção vem acompanhada de medidas para recompor parte da arrecadação e, por isso, é tratada como fiscalmente neutra. Entre os argumentos citados estão ajustes na tributação de rendas mais altas, dividendos ou benefícios fiscais, além do possível aumento de consumo — o que tende a elevar a arrecadação de tributos sobre bens e serviços.

Também é mencionada a hipótese de estímulo à formalização do trabalho: ao reduzir a carga tributária sobre salários menores e médios, parte dos trabalhadores pode ter mais incentivo para permanecer no mercado formal, ampliando a base de contribuição previdenciária e de outros tributos ao longo do tempo.

Em termos distributivos, a proposta descrita combina dois movimentos: alívio para a renda do trabalho em faixas médias e recomposição por meio de maior cobrança sobre rendas mais altas. O resultado, segundo esse raciocínio, seria uma redistribuição do peso tributário sem necessariamente reduzir o total arrecadado.

Quem mais se beneficia e o que observar nos próximos meses

A ampliação da isenção tende a beneficiar principalmente trabalhadores formais com renda mensal entre dois e cinco salários mínimos, além de aposentados e pensionistas que ainda sofriam incidência do imposto. Em um contexto de orçamento apertado, qualquer aumento de renda líquida pode significar mais folga para despesas essenciais — alimentação, transporte, aluguel — e redução de aperto para famílias submetidas a rotinas intensas, incluindo quem enfrenta a escala 6x1.

Para o trabalhador, o ponto central é acompanhar o contracheque e verificar se o desconto de IR na fonte efetivamente foi reduzido ou zerado conforme a renda. Para a economia, o efeito dependerá de como esse dinheiro extra será usado: consumo imediato, quitação de dívidas ou poupança. Já para o debate público, a medida reacende a discussão sobre justiça tributária, progressividade e o equilíbrio entre arrecadação e alívio para quem vive do salário.