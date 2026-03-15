Teerã está martelando os últimos pregos no caixão do império estadunidense

Impérios não caem de uma vez: desgastam-se primeiro em sua imagem, depois em sua capacidade de intimidar o mundo e, finalmente, em sua incapacidade de transformar o fogo em futuro. O que está acontecendo não é meramente uma guerra contra o Irã, mas um teste existencial do prestígio de Washington: se o fogo não quebrar a vontade, a própria batalha se tornará mais um prego no caixão da unipolaridade estadunidense.

Nem toda guerra é uma demonstração de poder; algumas são uma admissão de pânico de que o próprio poder está começando a perder sua capacidade de subjugar a história. Quando impérios recorrem ao fogo para reparar seu prestígio abalado, não estão tanto proclamando sua dominância, mas revelando o medo de que uma época esteja escapando de suas mãos.

Este foi o caso da Agressão Tripartite contra o Egito em 1956, e é assim que a guerra contra o Irã se apresenta hoje. Em ambos os casos, o bombardeio não foi meramente um ato militar, mas uma grande tentativa de redesenhar o equilíbrio de poder pela força e compelir uma vontade rebelde a retornar ao controle. Mas a questão que distingue uma guerra que constrói prestígio de uma que expõe suas limitações permanece a mesma: o fogo pode produzir submissão? Ou será que o excesso de destruição, quando não consegue quebrar à vontade, se torna mais uma prova de que o império entrou em declínio?

Quando os impérios estão em desordem, recorrem à guerra. Não admitem facilmente que entraram em uma fase de declínio. Fazem tudo para adiar o momento do reconhecimento: aumentam seus arsenais, intensificam a violência, expandem suas esferas de influência e travam guerras como se estivessem lutando uma batalha final contra o próprio tempo. A guerra, nesse contexto, não é um sinal de completa autoconfiança, mas sim um sinal do medo de perder a capacidade de impor sua antiga ordem.

Quando Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez, a Grã-Bretanha, a França e Israel não reagiram simplesmente por estarem surpresos com uma importante decisão soberana, mas porque a viram como um tapa na cara de todo um sistema fundado na premissa de que essa região não tinha permissão para determinar seu próprio destino. A agressão visava restaurar o Egito ao tamanho que o colonialismo lhe havia atribuído e dar uma dura lição a qualquer um que pensasse em se libertar desse controle.

Mas o que aconteceu foi justamente o oposto. A agressão, que pretendia ser uma demonstração esmagadora de poder, transformou-se no início de uma exposição histórica de dois impérios em decadência. A guerra não conseguiu reviver a era colonial decadente, nem desmantelar o Egito ou privá-lo de sua soberania. Assim, em vez de reafirmarem seu domínio, a Grã-Bretanha e a França ofereceram ao mundo uma amarga prova de que seu tempo estava chegando ao fim. A derrota sofrida pelo império não se deu apenas no campo de batalha. A importância de Suez reside não só na retirada dos agressores, mas também na revelação de algo que transcende o resultado militar imediato. Revelou que, quando o poder falha em impor o significado político da guerra, transforma-se de um instrumento de controle em um instrumento de exposição. A Grã-Bretanha e a França não perderam simplesmente uma posição ou uma batalha; perderam sua imagem como potências capazes de subjugar a vontade de um povo que decidiu pagar o preço por sua liberdade.

Este é o ponto crucial de todas as comparações históricas sérias: as guerras não são medidas apenas pelo número de projéteis disparados ou pela escala da destruição, mas pela capacidade do agressor de traduzir essa destruição em um resultado duradouro. Se alguém controla os céus, mas não consegue quebrar a vontade do adversário, possui a máquina de guerra, mas perde o seu significado. Se alguém libera todo o poder de fogo e não consegue obter submissão, então a guerra começa a funcionar contra si, e não a seu favor.

A guerra que procurava restaurar a dissuasão transformou-se em um teste para seus próprios autores. Somente a partir dessa perspectiva podemos compreender o que está acontecendo hoje. A guerra contra o Irã não é meramente uma operação punitiva passageira, nem simplesmente uma nova rodada em um conflito regional de longa data. É uma tentativa estadunidense -sionista de restaurar a dissuasão, redesenhar os limites do que é permitido e proibido na região e desferir um golpe que mostre a todos que Washington ainda é capaz de impor sua vontade ao mundo.

No entanto, a realidade que se desenrola aponta na direção oposta. Em vez de levar a um choque rápido e decisivo, a guerra se transformou em um conflito custoso e multifacetado, com consequências em cascata. As bases estadunidenses não estão mais a salvo do fogo inimigo; Israel já não é o único agente ofensivo; e os adversários de Washington não agiram como um bloco atordoado aguardando o próximo ataque, mas sim como aqueles que decidiram elevar o custo ao máximo e mudar a lógica da batalha — de um ataque imediato para uma estratégia de desgaste e exaustão.

Eis a questão mais perigosa: e se a guerra travada para restaurar o prestígio se tornar, ela própria, uma arena para expor os limites desse prestígio?

A dissuasão vacila sob fogo. A crise dos impérios não começa quando são finalmente derrotados, mas quando sua imagem começa a ruir. A dissuasão, em sua essência, não se resume a mísseis, aeronaves e bases. Dissuasão significa convencer seus adversários e o mundo de que, quando você age, o resultado já está predeterminado. Se você age e a guerra se arrasta, as frentes se expandem, os custos aumentam e o adversário permanece firme, então a primeira coisa a se corroer não são as munições, mas o mito.

É precisamente isso que torna o momento atual mais do que uma simples troca de golpes. O império aqui não está apenas enfrentando um adversário que retalia, mas também um teste de sua própria autoimagem. O que significa atacar sem terminar? Começar uma guerra sem poder encerrá-la nos mesmos termos em que começou? Possuir um enorme excedente de poder de destruição apenas para descobrir que toda a região se transformou em um campo minado político, militar e econômico contra você? Quando as coisas chegam a esse ponto, a guerra deixa de ser apenas uma ferramenta para subjugar o adversário e se torna um teste severo da capacidade do centro imperial de controlar as consequências da violência que desencadeia.

Quando a geografia entra na equação, o Estreito de Ormuz emerge não apenas como uma passagem marítima, mas como o próprio cerne de toda a crise. Quando o Irã consegue instrumentalizar a geografia, a guerra se torna mais do que um confronto de mísseis entre lados opostos; torna-se uma guerra pela linha vital de energia do mundo, pela estabilidade dos mercados e pelos nervos de governos, aliados e consumidores.

Nesse momento, a questão não é mais: “Quem bombardeou quem?”, mas sim: “Quem se tornou incapaz de proteger o regime que alega liderar?”. Qual é o valor da hegemonia se a guerra que você iniciou para afirmar seu controle leva ao bloqueio da navegação, à disparada dos preços do petróleo, ao pânico no mercado e a apelos internacionais generalizados por um cessar-fogo?

Este é o aspecto mais perigoso da situação. Aqui, a geografia não opera nas margens, mas no próprio âmago do problema. O Estreito de Ormuz, com seu peso estratégico e energético, não apenas adiciona um elemento de pressão à guerra, mas também coloca uma questão existencial à própria hegemonia estadunidense: ela ainda é capaz de controlar o mundo ou se tornou parte de um caos maior?

Do Campo de Batalha à Arena Econômica

Os Estados Unidos há muito se apresentam como o guardião supremo da ordem internacional, da liberdade de navegação, do fluxo de energia e da estabilidade financeira global. Mas a guerra atual carrega um paradoxo cruel: a potência que alega proteger a ordem tornou-se, por meio de seu excesso de poder militar, uma das fontes mais significativas de sua instabilidade.

Quando os preços do petróleo disparam, as cadeias de suprimentos são interrompidas, os custos de seguro e frete aumentam e crescem as preocupações com recessão, inflação e volatilidade do mercado, a questão deixa de ser simplesmente uma guerra distante do centro do conflito. A própria guerra se tornou um fardo para o sistema do qual Washington alega ser a espinha dorsal.

E aqui começa a profunda transformação. Pois os impérios não são apenas exauridos por perdas militares diretas, mas também pela transformação de seu poder em um fardo para seus aliados, suas economias e sua imagem como líderes globais. Quando uma guerra travada para restaurar a ordem se torna causa de caos generalizado, o próprio significado de liderança entra em crise. De absorver o golpe a mudar a equação

Nesse contexto, nem o desempenho do Irã nem o papel do Hezbollah podem ser vistos sob a ótica de uma reação limitada. O que emerge é uma evolução na própria natureza do conflito: de absorver o golpe inicial para buscar mudar a equação da guerra, aumentando o custo, desestabilizando os centros de tomada de decisão e deslocando o conflito de uma arena única para um espaço regional aberto.

O adversário aqui não enfrenta mais uma frente silenciosa ou uma defesa confusa, mas sim uma vontade que afirma claramente: se vocês abrirem os portões do inferno, o fogo não ficará confinado às fronteiras que vocês mesmos traçaram. Essa é a mudança mais perigosa em qualquer guerra: para o agressor, perder o privilégio de determinar a arena, o momento da resposta e o nível de custo.

Isso não significa que o equilíbrio de poder tenha sido completamente invertido, nem que os Estados Unidos e Israel tenham perdido sua capacidade de infligir danos. Mas o que é certo é que a guerra deixou de ser uma linha reta do ataque ao resultado, tornando-se um cenário complexo em que mísseis se entrelaçam com rotas marítimas, o campo de batalha com a economia, a dissuasão com o prestígio e os cálculos militares com os mercados globais.

Se a guerra parasse agora… quem teria perdido sua imagem?

Chegamos aqui ao ponto crucial. Se a guerra parasse, ou fosse forçada a parar, após tal alargamento das linhas de frente, após o custo crescente relacionado ao Estreito de Ormuz, após ataques a bases estadunidenses e após Israel não ter conseguido traduzir seu poderio bélico em uma clara demonstração de submissão, como isso seria interpretado?

Para muitos, não seria visto como uma gestão de crise bem-sucedida. Seria visto como um momento em que a superpotência foi forçada a recuar, não porque suas intenções tenham mudado, mas porque o custo de continuar se tornou maior do que sua capacidade de obter ganhos políticos decisivos. Isso, por si só, é um duro golpe para o prestígio de Washington, porque a coisa mais perigosa que pode acontecer a um império não é apenas a escassez de recursos, mas descobrir que nem sempre é capaz de traduzir sua superioridade militar em vontade política efetiva.

Aqui, a lição de Suez se renova, não como uma metáfora, mas como uma lei histórica que quase se repete: quando a guerra falha em obter submissão, ela começa a cravar pregos na própria imagem do império que a desencadeou.

Não um colapso imediato… mas uma erosão histórica acelerada

Não, os Estados Unidos não são a Grã-Bretanha de 1956. A diferença entre os dois impérios, em estrutura, alcance e capacidades, é enorme. É imprudente transformar cada crise em uma declaração precipitada de colapso final. Mas a história não funciona de forma tão grosseira. Impérios não desmoronam com um único golpe; em vez disso, corroem-se por meio de uma série de provações que revelam suas limitações, acumulam rachaduras em suas muralhas e dissipam a aura que antes os envolvia.

Dessa perspectiva, a guerra atual parece ser um desses testes reveladores. Não porque vá derrubar os Estados Unidos amanhã, mas porque pode acelerar a transição mundial de um momento de hegemonia estadunidense exclusiva para um momento mais complexo, multifacetado e conflituoso — um momento em que potências internacionais como a Rússia e a China avançam, os papéis do BRICS se intensificam e o desejo de muitos países de romper com o centro único que governou o mundo desde o colapso da União Soviética se expande. A guerra, portanto, não é meramente um conflito sobre o Irã, mas parte de uma luta mais ampla sobre a forma do futuro do mundo.

O som dos pregos

Esta guerra pode não ser o prego final no caixão do império estadunidense, mas certamente não é um evento passageiro em sua história de hegemonia. Algumas guerras não são medidas apenas por mapas de fogo, mas pelo que revelam sobre os limites da ação decisiva, a fragilidade da dissuasão e a incapacidade do poder de traduzir a superioridade militar em obediência política duradoura.

Em Crise de Suez, a Grã-Bretanha e a França não perderam por estarem menos armadas, mas porque a guerra revelou que seu tempo político estava se esgotando. Hoje, se Washington emergir deste confronto sem a vitória decisiva que buscava — e depois que as chamas se espalharem para bases, rotas marítimas, mercados e para a própria imagem de seu prestígio — a história poderá registrar o que está acontecendo como um daqueles momentos em que a guerra deixou de ser um testemunho da glória dos impérios e passou a ser um testemunho de sua desintegração.

Impérios não caem de uma vez. Primeiro, sua imagem se deteriora; depois, sua capacidade de intimidar o mundo; e, por fim, surge sua incapacidade de transformar o fogo em futuro. Nesse ponto, o som mais alto já não é o rugido dos mísseis, mas aquele som mais profundo que a história não pode ignorar: o som dos pregos sendo martelados em seus caixões.