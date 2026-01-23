Todas as nações do mundo deveriam rejeitar o absurdo e perigoso "Conselho da Paz" de Trump

Publicado originalmente no Common Dreams

Por Jeffrey Sachs e Sybil Fares - O chamado "Conselho da Paz" criado pelo presidente Donald Trump é profundamente prejudicial à busca pela paz e a qualquer nação que lhe conceda legitimidade. Trata-se de um cavalo de Troia para desmantelar as Nações Unidas . Deveria ser rejeitado de imediato por todas as nações convidadas a participar.

Em sua Carta , o Conselho de Paz (BoP) afirma ser uma “ organização internacional que busca promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legítima e garantir a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos ”. Se isso lhe parece familiar, não é por acaso, pois esse é o mandato das Nações Unidas. Criada após a Segunda Guerra Mundial, a ONU tem como missão central a manutenção da paz e da segurança internacionais.

Não é segredo que Trump demonstra um desprezo aberto pelo direito internacional e pelas Nações Unidas. Ele próprio o afirmou durante seu discurso na Assembleia Geral em setembro de 2025 e, recentemente, retirou-se de 31 entidades da ONU. Seguindo uma longa tradição da política externa americana, ele tem violado sistematicamente o direito internacional, incluindo o bombardeio de sete países no último ano, nenhum dos quais autorizado pelo Conselho de Segurança e nenhum dos quais realizado em legítima defesa, nos termos da Carta das Nações Unidas (Irã, Iraque, Nigéria , Somália , Síria , Iêmen e Venezuela ). Agora, ele reivindica a Groenlândia , com uma hostilidade descarada e aberta contra os aliados dos EUA na Europa.

E quanto a esse Conselho de Paz?

Em resumo, trata-se de um juramento de lealdade a Trump, que almeja o papel de presidente do mundo e árbitro supremo. O Conselho Executivo do BoP será composto por doadores políticos, familiares e assessores de Trump. Os líderes das nações que aderirem terão a oportunidade de interagir e receber ordens de figuras como Marco Rubio , Steve Witkoff, Jared Kushner e Tony Blair . O magnata dos fundos de hedge e mega-doador do Partido Republicano, Marc Rowan, também terá participação. Mais importante ainda, qualquer decisão tomada pelo BoP estará sujeita à aprovação de Trump.

Se a farsa dos representantes não for suficiente, as nações terão que pagar US$ 1 bilhão por um “assento permanente” no Conselho. Qualquer nação que participe deve saber o que está “comprando”. Certamente não está comprando paz ou uma solução para o povo palestino (já que o dinheiro supostamente se destina à reconstrução de Gaza). Está comprando acesso ostensivo a Trump enquanto isso servir aos seus interesses. Está comprando a ilusão de influência momentânea em um sistema onde as regras de Trump são impostas por capricho pessoal.

A proposta é absurda, sobretudo porque pretende "resolver" um problema que já possui uma solução global há 80 anos. As Nações Unidas existem precisamente para evitar a personalização da guerra e da paz. Foram concebidas após a devastação de duas guerras mundiais para estabelecer a paz global com base em regras coletivas e no direito internacional. A autoridade da ONU deriva, corretamente, da Carta das Nações Unidas, ratificada por 193 Estados-membros (incluindo os EUA, ratificada pelo Senado federal dos EUA em julho de 1945) e fundamentada no direito internacional. Se os EUA não desejam cumprir a Carta, a Assembleia Geral da ONU deveria suspender as credenciais americanas, como já fez com a África do Sul do Apartheid .

O “Conselho da Paz” de Trump é uma afronta flagrante às Nações Unidas. Trump deixou isso explícito, declarando recentemente que o Conselho da Paz “ poderia ” de fato substituir as Nações Unidas. Essa declaração por si só deveria encerrar a discussão para qualquer líder nacional sério. Participar, após tal declaração, é uma decisão consciente de subordinar o próprio país à autoridade global personalizada de Trump. É aceitar, de antemão, que a paz não é mais regida pela Carta da ONU, mas por Trump.

Ainda assim, algumas nações, desesperadas para se aproximarem dos EUA, podem morder a isca. Devem lembrar-se das sábias palavras do Presidente John F. Kennedy em seu discurso de posse : " Aqueles que totalmente buscaram o poder cavalgando nas costas do tigre acabaram dentro dele ".

O histórico mostra que a lealdade a Trump nunca é suficiente para aplacar seu ego. Basta observar o longo desfile de ex-aliados, conselheiros e nomeados de Trump que foram humilhados, descartados e atacados por ele no momento em que deixaram de lhe ser úteis.

Para qualquer nação, participar do Conselho da Paz seria uma tolice estratégica. A adesão a esse órgão causará danos duradouros à reputação. Mesmo depois de Trump deixar a presidência, a associação com essa farsa será vista como um sinal de falta de bom senso. Permanecerá como uma triste prova de que, em um momento crítico, um sistema político nacional confundiu um projeto de vaidade com diplomacia, desperdiçando US$ 1 bilhão no processo.

Em última análise, a recusa em aderir ao "Conselho da Paz" será um ato de respeito próprio nacional. A paz é um bem público global. A ordem internacional baseada na ONU, por mais imperfeita que seja, deve ser reparada por meio do direito e da cooperação, e não substituída por uma caricatura idealizada. Qualquer nação que valorize o direito internacional e o respeito pelas Nações Unidas deve recusar-se imediatamente a associar-se a essa farsa do direito internacional.