Lula e Xi falam por telefone e defendem aprofundamento de laços Brasil-China em cenário global turbulento

247 – O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversaram por telefone e afirmaram a disposição de aprofundar os laços bilaterais, projetando unidade num momento de forte tensão geopolítica internacional. As informações foram publicadas pela Bloomberg e repercutidas pela agência estatal chinesa Xinhua, que divulgou o relato oficial do diálogo.

Segundo a Xinhua, Xi apresentou China e Brasil como forças de estabilização diante de um ambiente global que descreveu como turbulento. Ele também pediu que as duas nações defendam os interesses do Sul Global e resguardem o papel central das Nações Unidas, num recado que se insere na disputa de narrativas sobre a reorganização da ordem mundial sob o impacto da política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

China e Brasil como “forças estabilizadoras” e defesa do Sul Global

De acordo com o relato divulgado pela Xinhua, Xi afirmou que China e Brasil devem agir de forma coordenada para enfrentar um cenário internacional mais instável, posicionando a parceria como referência para a cooperação entre países em desenvolvimento. No mesmo registro, o líder chinês conclamou os dois governos a assumirem um papel ativo na defesa de interesses do Sul Global, enquanto reforçam a legitimidade e a centralidade do sistema multilateral ancorado na ONU.

No trecho mais emblemático do comunicado, Xi instou os dois países a “ficarem do lado certo da História”, expressão reproduzida pela Xinhua e destacada no noticiário. A formulação busca sugerir que Pequim e Brasília devem atuar como contrapeso às pressões e às mudanças que se desenham na política internacional, num momento em que disputas comerciais, tensões regionais e reconfigurações de alianças voltaram ao centro do debate global.

A mensagem também dialoga com a estratégia chinesa de apresentar o país como alternativa previsível e estável em contraste com a volatilidade atribuída a Washington, especialmente quando governos e economias tentam reduzir riscos em meio a choques diplomáticos e comerciais.

Trump, “America First” e a reconfiguração da geopolítica

A conversa ocorre, segundo a Bloomberg, num contexto em que a abordagem “America First” de Trump volta a reorganizar prioridades e relações internacionais. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta semana, Trump atacou aliados europeus e pressionou a Dinamarca a ceder o controle da Groenlândia, além de moderar ameaças tarifárias apenas após ter sido alcançada uma “estrutura de um acordo futuro” sobre a ilha, segundo a descrição do texto.

Esse pano de fundo ajuda a explicar por que o telefonema entre Xi e Lula foi interpretado como sinalização política: a China busca reforçar a imagem de potência responsável e comprometida com o multilateralismo, enquanto parceiros estratégicos avaliam como proteger seus interesses em um tabuleiro mais imprevisível.

Ao mesmo tempo, o noticiário aponta que Pequim vê o Brasil como parceiro crítico em meio aos esforços dos Estados Unidos para conter a influência chinesa na América Latina. É nesse contexto que o texto menciona, ainda, uma ação militar surpresa atribuída a Trump, descrita como uma operação para capturar o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, o que elevaria a pressão sobre a região e ampliaria a disputa por influência.

Abertura econômica chinesa e oportunidades para o Brasil

Outro ponto central do telefonema foi a ênfase de Xi de que a continuidade do processo de abertura da China criará novas oportunidades para o Brasil. A mensagem, segundo a Bloomberg, apresenta a parceria bilateral como um modelo de cooperação do Sul Global, associando integração econômica e coordenação política em fóruns internacionais.

Nessa leitura, Pequim tenta combinar duas camadas do relacionamento: a econômica, marcada por comércio e investimentos, e a geopolítica, ligada à defesa de reformas na governança global e ao fortalecimento do multilateralismo. Ao afirmar que a “abertura” chinesa trará oportunidades adicionais, Xi sinaliza interesse em ampliar a agenda bilateral para além do comércio tradicional, reforçando a ideia de que o Brasil pode ganhar espaço em novas frentes de cooperação.

O tema ganha peso porque, como o próprio texto sublinha, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e sua demanda por commodities tem sido um motor relevante das exportações. O cenário global, porém, exige cautela: a reacomodação de relações entre Washington, Europa e economias emergentes tende a pressionar cadeias produtivas e fluxos comerciais, com impactos diretos para países exportadores.

Quotas para carne bovina e a tentativa de reduzir tensões

A ligação entre Xi e Lula também foi a primeira interação de alto nível entre os dois países desde que a China impôs quotas às importações de carne bovina, uma medida descrita no texto como tentativa de proteger produtores domésticos. A decisão atingiu o Brasil e outros grandes fornecedores e introduziu um ponto de fricção numa relação que, no geral, se apoia em forte complementaridade econômica.

Segundo o noticiário, o comunicado oficial chinês não mencionou diretamente o impasse. Ainda assim, a sinalização política do telefonema indica que ambos os governos buscam evitar que divergências pontuais contaminem a agenda estratégica mais ampla. A ausência de referência explícita ao tema no relato oficial pode ser lida como tentativa de administrar o problema sem elevar o tom publicamente.

Do lado brasileiro, segundo a Xinhua, Lula enquadrou a parceria em termos de defesa do livre comércio em um momento de preocupação com a situação internacional. A agência estatal registrou que o presidente brasileiro descreveu Brasil e China como “important forces for free trade” em meio a uma paisagem internacional que chamou de “worrying”. A escolha dessas expressões reforça a ênfase do governo brasileiro em preservar espaços de comércio e cooperação em um ambiente de maior protecionismo e disputa por influência.

A conversa, portanto, combina mensagens de fundo geopolítico com pontos concretos da pauta comercial. Ao mesmo tempo em que Xi destaca multilateralismo, Sul Global e oportunidades derivadas da abertura chinesa, a existência de medidas restritivas sobre importações de carne evidencia a complexidade da relação, em que interesses domésticos e pressões setoriais também operam.

Parceria estratégica em meio a um mundo mais instável

O telefonema entre Xi e Lula reforça uma tendência: grandes potências e países emergentes estão reposicionando discursos e alianças diante de uma ordem internacional em transição. A leitura apresentada no noticiário é que a China tenta ampliar sua influência ao se apresentar como polo estável, enquanto o Brasil busca preservar autonomia e interesses econômicos em um ambiente de maior disputa e volatilidade.

Nesse enquadramento, a ênfase de Xi em “defender o Sul Global” e em proteger o papel da ONU funciona como recado político e, ao mesmo tempo, como tentativa de construir legitimidade internacional. Já a fala atribuída a Lula, ao associar a parceria ao livre comércio e ao caracterizar o cenário como “preocupante”, posiciona o Brasil como ator que busca reduzir tensões e preservar canais econômicos abertos, mesmo diante das pressões de um mundo mais fragmentado.

A sinalização conjunta aponta, por fim, para a continuidade de uma agenda sino-brasileira que combina pragmatismo comercial e coordenação política em temas globais, com o desafio de administrar disputas setoriais, como o caso da carne bovina, sem interromper o eixo estratégico mais amplo.