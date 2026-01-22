Lula trata de visita à Índia e agenda global em conversa com Narendra Modi

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve, na manhã desta quinta-feira (22), uma conversa telefônica de aproximadamente 45 minutos com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O diálogo teve como foco central os preparativos para a visita de Estado de Lula a Nova Délhi, programada para ocorrer entre os dias 19 e 21 de fevereiro, além de temas estratégicos da agenda internacional.

Durante a ligação, Lula manifestou a intenção de participar da Cúpula sobre Inteligência Artificial, prevista para ocorrer durante a visita oficial. No campo bilateral, os dois líderes convergiram quanto à necessidade de fortalecer a cooperação entre Brasil e Índia em áreas consideradas prioritárias, como defesa, comércio, saúde, ciência e tecnologia, energia, biocombustíveis, minerais críticos e terras raras.

A agenda econômica também esteve em destaque. Lula e Modi ressaltaram a relevância do Fórum Empresarial Brasil–Índia, marcado para o dia 21 de fevereiro, e celebraram o engajamento do setor privado dos dois países nas atividades previstas durante a visita de Estado. O presidente brasileiro mencionou ainda a inauguração do Escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Nova Délhi, iniciativa voltada ao fortalecimento das relações comerciais e de investimentos.

No plano internacional, os dois chefes de governo trocaram avaliações sobre o cenário global e reafirmaram a convicção comum quanto à necessidade de uma reforma ampla do sistema das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança. Nesse contexto, reiteraram o compromisso com a busca da paz em Gaza e com a promoção da paz mundial, do multilateralismo e da democracia como pilares das relações internacionais.