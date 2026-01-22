Índia deve se tornar a 3ª maior economia do mundo em até 18 meses, diz ministro em Davos

247 - A Índia está a caminho de se tornar a terceira maior economia do mundo em um horizonte de um a um ano e meio, impulsionada por um forte ritmo de crescimento e pelo aumento da confiança internacional. A avaliação foi apresentada pelo ministro-chefe do estado de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, durante o Fórum Econômico Mundial (WEF), em Davos, ao promover o estado indiano como um polo estratégico para investimentos globais, segundo a agência ANI.

Durante o evento na Suíça, Yadav ressaltou que a Índia enviou a maior delegação de sua história ao encontro anual do WEF, o que, segundo ele, reflete o novo papel do país no cenário internacional. Em entrevista, o dirigente afirmou: “A Índia está avançando em todos os setores. A Índia está prestes a se tornar a terceira maior economia em 1 a 1,5 ano. Portanto, há um enorme potencial em Madhya Pradesh”. Ele acrescentou que, nos últimos dois anos, o estado registrou avanços significativos nas áreas de energia, saúde, tecnologia da informação e turismo.

O ministro-chefe também destacou que o desempenho econômico recente do país já se reflete em rankings globais. Em julho de 2025, a Índia ultrapassou o Japão e passou a ocupar a posição de quarta maior economia do mundo, de acordo com o relatório Rubix Country Insights: Japan, da Rubix Data Sciences, marcando uma mudança relevante no equilíbrio econômico da Ásia.

No campo das energias renováveis, Mohan Yadav afirmou que Madhya Pradesh consolidou-se como um importante polo de geração elétrica limpa. Segundo ele, a produção de energia solar já está em operação na barragem de Omkareshwar, e cerca de 3,2 milhões de agricultores receberam bombas solares. O dirigente também declarou que o estado oferece as tarifas de eletricidade mais baixas do país provenientes de fontes renováveis.

Ao abordar o setor de veículos elétricos, Yadav apontou fatores estruturais que vêm atraindo investidores. “Temos um banco de terras suficiente, eletricidade. Estamos localizados no centro do país. Por isso, temos recebido todo tipo de proposta e, na Índia, Madhya Pradesh está se tornando um polo para isso. Várias pessoas assinaram memorandos de entendimento conosco nessa direção”, afirmou.

O ministro-chefe mencionou ainda o fortalecimento das relações internacionais do estado, incluindo reuniões com Mohamed Saeed, ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio das Maldivas. Segundo Yadav, há espaço para cooperação bilateral em áreas como turismo, pesca, tecnologia da informação, saúde e educação, com a previsão de visitas futuras para aprofundar a parceria.

Paralelamente, o governo estadual organizou em Davos uma mesa-redonda intitulada “Invest in India: Madhya Pradesh – A Strategic Investment Hub”, na qual apresentou oportunidades de negócios nos setores automobilístico, de energia renovável, farmacêutico, têxtil, IT-ITeS, agricultura e logística. Representantes do estado também se reuniram com executivos de grandes empresas, como Sumant Sinha, da ReNew Power, para discutir a expansão de investimentos em energia limpa e centros de dados.