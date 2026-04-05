Tony Garcia entra na disputa pelo governo do Paraná e promete confronto direto com Sergio Moro

A entrada do empresário Tony Garcia na disputa pelo governo do Paraná adiciona um elemento inesperado a uma corrida que já se desenhava polarizada. Em uma movimentação de última hora, Garcia oficializou sua filiação ao Democracia Cristã na noite deste sábado (04/04), horas antes do encerramento do prazo eleitoral, gesto que sinaliza tanto urgência quanto determinação.

“Este será o maior desafio da minha vida”, afirmou o empresário, que acumula décadas de atuação pública desde sua entrada na política em 1989. Ex-deputado estadual e candidato ao Senado em duas ocasiões — sempre figurando entre os nomes competitivos —, Tony retorna ao centro do debate político com uma proposta que combina memória pessoal, crítica institucional e enfrentamento direto.

O principal alvo de suas declarações é o ex-juiz e atual figura política Sergio Moro, que também desponta como um dos nomes fortes no cenário eleitoral paranaense. Tony afirma que pretende “mostrar ao eleitor quem é Moro”, resgatando episódios de sua própria trajetória que remontam ao início dos anos 2003, quando foi preso e passou a colaborar com investigações conduzidas pelo então magistrado.

Essas alegações, que incluem críticas à condução de processos judiciais e ao papel de Moro na Operação Lava Jato, fazem parte de um conjunto mais amplo de controvérsias que já foram objeto de debate público e também de decisões judiciais — como o julgamento no Supremo Tribunal Federal que declarou a parcialidade de Moro.

Ainda assim, muitas das acusações mais graves permanecem em disputa no campo político e jurídico, como o vídeo da Festa da Cueca, que mostra desembargadores do TRF-4 em encontro com garotas de programa, vídeo que foi apreendido com ajuda do então agente infiltrado e nunca usado processualmente, o que gera a suspeita de que tenha sido instrumento de chantagem e pressão.

A trajetória de Tony Garcia, por sua vez, mistura política, negócios e episódios de forte exposição midiática. Ao longo dos anos, construiu relações com figuras conhecidas do país, como Ayrton Senna, Pelé e Xuxa, além de manter vínculos sociais que ultrapassaram fronteiras, incluindo a relação de parentesco com Priscilla Presley, que foi sua cunhada e é mãe de seu sobrinho Navarone.

Esses elementos contribuem para uma biografia pouco convencional, marcada por episódios de proximidade com celebridades e momentos de grande visibilidade.

Em 2023, Garcia voltou ao noticiário ao conceder uma entrevista ao portal Brasil 247, na qual fez declarações contundentes sobre sua relação com Moro e sobre bastidores do sistema judicial. As falas repercutiram amplamente, reacendendo debates antigos e provocando reações diversas no meio político e jurídico.

Na disputa eleitoral, Garcia deve integrar uma chapa encabeçada por Aldo Rebelo, que será candidato a presidente da república e já foi presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro, compondo uma aliança que busca dialogar com diferentes espectros do eleitorado.

Ainda é cedo para prever o impacto real de sua candidatura. De um lado, pesa o fato de enfrentar um adversário que lidera pesquisas e já demonstrou seu viés autoritário, o que pode ser interpretado como um perfil fascista.

De outro, sua entrada pode reconfigurar o debate ao trazer à tona temas sensíveis e narrativas pouco exploradas.

Se conseguirá converter essa estratégia em votos, é uma incógnita. Mas uma coisa parece certa: ao retornar à arena política com esse discurso e esse histórico, Tony Garcia reposiciona-se como um elemento disruptivo na eleição paranaense — alguém que aposta no confronto direto e na força de sua própria história para tentar alterar os rumos da disputa.