TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      266 artigos

        HOME > blog

        Trump e Bolsonaro: comparáveis, sim – mas pelos fatos, não por distorções

        O clã adotou uma postura de alinhamento automático aos Estados Unidos e ao trumpismo. Verdadeiros vira-latas

        Trump e Bolsonaro: comparáveis, sim – mas pelos fatos, não por distorções (Foto: Reprodução)

        O discurso juvenil de Flávio “Rachadinha” Bolsonaro, durante o encontro de representantes da extrema-direita nos Estados Unidos, ao buscar comparar o presidente norte-americano com o seu pai presidiário, peca justamente no alvo dos pontos de contato entre as duas personalidades reprováveis.

        A comparação entre Donald Trump e Jair Bolsonaro segue válida — desde que ancorada em fatos verificáveis, e não em afirmações imprecisas ou devaneios que emulam torcidas e claques. Não é necessário recorrer a exageros para demonstrar que ambos representam um mesmo padrão de atuação política: autoritário, golpista e hostil às instituições democráticas.

        Um dos pontos centrais dessa comparação está — como sabemos hoje — no comportamento diante das eleições. Após perder o pleito de 2020, Trump passou meses alegando fraude sem provas e incentivando apoiadores a contestar o resultado — o que culminou na invasão do Capitólio. No Brasil, Bolsonaro trilhou caminho semelhante ao atacar reiteradamente o sistema eleitoral antes mesmo do resultado de 2022, criando o ambiente político que desembocou nos atos de 8 de janeiro.

        Esses episódios não são coincidência, mas expressões de uma mesma estratégia: desacreditar instituições para se manter relevante politicamente, mesmo à custa da estabilidade democrática. Aqui, Trump e Bolsonaro se apresentam como representantes siameses de uma mesma família de equídeos.

        Há ainda a convergência no estilo de liderança: confronto permanente, uso intensivo de desinformação, ataques à imprensa e a tentativa de transformar adversários políticos em inimigos existenciais. Tanto Trump quanto Bolsonaro governaram — e o segundo segue atuando politicamente, porque não está preso — mobilizando suas bases contra o próprio sistema que deveriam respeitar.

        Portanto, a comparação entre os dois não apenas procede — ela se impõe, mas não por aspectos respeitáveis como a história nos mostra e que Flávio Bolsonaro quer esconder. Não porque sejam idênticos em tudo, mas porque compartilham um mesmo projeto de poder: personalista, desestabilizador e avesso aos limites democráticos.

        Mas há, como em todo paralelo, algo que os diferencia: a política externa. Enquanto Trump invade, sequestra e assassina líderes de outros países sob o argumento de defender os interesses nacionais — mas que, na prática, se alinham a grupos econômicos aliados, como petroleiras, mineradoras e a indústria armamentista — Bolsonaro e seus filhos, incluído aqui o próprio Flávio “Rachadinha”, defendem a submissão.

        O clã construiu suas campanhas ancoradas no slogan “Deus, pátria e família”, mas, na prática, adotou uma postura de alinhamento automático aos Estados Unidos e ao trumpismo. Verdadeiros vira-latas.

        Essa lógica também se refletiu na atuação de seus filhos. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, buscou aproximação direta com setores do trumpismo e articulou agendas alinhadas a interesses externos, inclusive em temas sensíveis ao Brasil. Foi mentor e propagandista do tarifaço que prejudicou empresas e trabalhadores brasileiros.

        Já Flávio Bolsonaro protagonizou declarações absurdas, sugerindo respostas duras dos Estados Unidos em cenários envolvendo o Brasil, como atacar embarcações na Baía da Guanabara.

        Mais do que episódios isolados, isso revela uma contradição estrutural: um discurso nacionalista que não se sustenta na prática. A retórica da “pátria” convive com gestos políticos que fragilizam a autonomia do país no cenário mundial — tudo para se mostrar igual ao seu ídolo.

        Se há algo a aprender com essa semelhança, é que democracias não se rompem apenas com tanques nas ruas. Muitas vezes, são corroídas por dentro — por líderes que, em nome do povo, trabalham contra ele.

        E nisso, Trump e Bolsonaro têm mais em comum do que admitem. Mas isso o “Rachadinha” não destacou em seu discurso para os extremistas nos EUA. Porque, afinal, seria expor demais quem realmente são.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados