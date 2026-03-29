"Vendilhão da pátria": Gleisi Hoffmann carimba Flávio Bolsonaro

247 – A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após sua participação na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada no Texas, nos Estados Unidos, e o classificou como “vendilhão da pátria” em publicação nas redes sociais neste fim de semana.

Os vendilhões da pátria não tomam jeito. Flavio Bolsonaro e seu irmão Eduardo, foragido da Justiça, estavam neste sábado nos EUA fazendo juras de subserviência a Donald Trump e espalhando mentiras sobre o Brasil. Eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país aos… March 28, 2026

Na mensagem, Gleisi também incluiu o deputado Eduardo Bolsonaro nas críticas e afirmou que ambos atuam no exterior alinhados a interesses estrangeiros, com discurso hostil ao Brasil e ao seu sistema democrático.

“Os vendilhões da pátria não tomam jeito. Flavio Bolsonaro e seu irmão Eduardo, foragido da Justiça, estavam neste sábado nos EUA fazendo juras de subserviência a Donald Trump e espalhando mentiras sobre o Brasil. Eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país aos interesses estrangeiros”, disse Gleisi.

A declaração ocorre após Flávio Bolsonaro defender, em evento da extrema-direita norte-americana, pressão internacional sobre as eleições brasileiras, além de propor maior aproximação com os Estados Unidos, inclusive na exploração de terras raras.

A ministra também resgatou o período do governo Jair Bolsonaro, associando a família a retrocessos sociais, econômicos e à condução da pandemia de Covid-19.

“Imaginam que o povo brasileiro esqueceu que essa família levou o país para o Mapa Fome, destruiu nossa economia e é responsável pela morte de centenas de milhares de vítimas da Covid. E que conspiraram com os EUA para impor o tarifaço contra nosso país”, afirmou.

Na parte final da publicação, Gleisi reforçou as críticas ao comportamento político da família Bolsonaro, apontando ataques às instituições democráticas.

“Tal pai, tal filho: o negócio deles é mentir e desafiar a democracia e a Justiça”, declarou.