Trump não conhece os filhos de Bolsonaro

Uma repórter da Globo perguntou a Trump se ele tinha conversado com Lula sobre tarifaço e grupos terroristas durante a reunião do G7, em Paris.

“Sim”, disse ele, “conversamos”. E emendou:

“O Brasil joga muito pesado. Me contaram que hoje foi preso Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas. E foi preso. Mas os Estados Unidos jogam mais pesado ainda. Ninguém joga tão pesado quanto os Estados Unidos”.

Nenhuma palavra sobre a suposta conversa com Lula.

A repórter não teve direito a réplica. Por isso não lhe disse que não existe nenhum Bolsonaro Jr. no Brasil; nenhum Bolsonaro Jr. foi preso e nenhum Bolsonaro Jr. está indo bem nas pesquisas. Não lhe disse que Eduardo foi condenado, mas ainda não foi preso, pois mora nos Estados Unidos, nem “está indo bem nas pesquisas”. E que Flávio, que está caindo nas pesquisas, não foi condenado, nem preso.

O que se conclui é que: 1) Trump não tem a menor ideia do que acontece no Brasil; 2) Não conhece nem Eduardo, nem Flávio, só um tal de Bolsonaro Jr. e 3) nunca conversou com eles e, em sendo assim, jamais tomou alguma decisão influenciado por eles, como eles fazem questão de espalhar aos quatro ventos. E no que muitos incautos acreditam.